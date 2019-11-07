Ведущий эксперт: спрос на рабочую силу в Эстонии будет снижаться
В ближайшем будущем глобальный экономический рост останется слабым.
В ближайшем будущем глобальный экономический рост останется слабым.
США и многие европейские экономики пока держатся хорошо, но показатели чувства уверенности долгое время находятся в нисходящем тренде, а в некоторых странах они достигли самых низких уровней со времени последнего финансового кризиса. Неопределённость в отношении экономических и политических перспектив сохраняется. Всё это уже сказалось на мировой торговле. Во многих странах промышленное производство начало сокращаться. Мы не ожидаем, что в ближайшее время будет достигнуто всеобъемлющее соглашение по торговому конфликту между США и Китаем. Это подразумевает сохраняющуюся неопределённость в торговой политике в течение прогнозируемого периода и снижение экономической активности.
Глобальное ослабление промышленного сектора оказало негативное влияние на рост в зоне евро, особенно в Германии. Однако в странах и секторах, которые в меньшей степени зависят от промышленного сектора, мы наблюдаем лучшее развитие. Мы ожидаем замедления экономического роста в еврозоне до 1,2% в этом году. Считаем, что в следующем году экономический рост будет выше (1,1%), чем мы ожидали прежде, главным образом потому, что вероятность Брексита без сделки снизилась. В нашем базовом сценарии Великобритания должна достичь соглашения с Европейским союзом.
Решение о снижении ставки по депозитам, принятое Европейским центральным банком в сентябре, и возобновление программы покупки активов, вероятно, окажут ограниченное влияние в текущей ситуации с отрицательными ставками. Согласно нашему прогнозу, Европейский центральный банк не будет повышать процентные ставки в течение следующих двух лет. Поскольку меры денежно-кредитной политики исчерпываются, ожидается, что страны будут оказывать всё большую фискально-политическую поддержку.
Экономический рост в Эстонии замедляется
В первой половине этого года экономический рост Эстонии, поддерживаемый как внутренним, так и внешним спросом, всё ещё был очень сильным. Рост замедляется, но, согласно нашему базовому сценарию, до спада дело не дойдёт.
Согласно нашему прогнозу, экономика Эстонии в этом году вырастет на 3,2%. Ухудшение внешней среды в ближайшем будущем углубится, замедляя наш экономический рост до 2,1% в следующем году. Однако в 2021 году мы ожидаем, что экономический рост у наших основных торговых партнёров немного повысится, что также должно оказать положительное влияние на экономику Эстонии. По нашим оценкам, тогда экономика Эстонии вырастет на 2,5%.
Средний экономический рост у основных торговых партнёров Эстонии замедляется, что ослабляет перспективы роста экспорта наших промышленных предприятий. Рост производства в основной экспортирующей отрасли Эстонии (обрабатывающей промышленности), демонстрирует нисходящий тренд. При этом снижение объёмов производства электроэнергии и сланца из-за высоких цен на квоты по выбросу углекислого газа является относительно сильным тормозящим фактором для роста ВВП. Влияние строительства, которое внесло значительный вклад в экономический рост за последние три года, в настоящее время уменьшилось. Рост розничных продаж, который ускорился с середины прошлого года, вероятно, достиг своего пика к настоящему времени и в последние месяцы снова замедлился.
Замедление экономического роста приведет к снижению спроса на рабочую силу
Замедление экономического роста в сочетании с ослаблением дефицита рабочей силы должно компенсировать быстрый рост заработной платы, но он останется относительно сильным. По нашим оценкам, заработная плата вырастет на 7,5% в этом году, на 6,5% в следующем году и на 5,5% в 2021 году. Тем не менее, рост нетто-зарплаты с поправкой на инфляцию, то есть рост покупательной способности домохозяйств сильно замедлится. А это немного снизит частное потребление. Замедление роста заработной платы поможет сдержать рост цен. Мы ожидаем, что цены вырастут на 2,3% в следующем году, а инфляция, как ожидается, продолжит снижаться и в 2021 году.
Средний уровень сбережений в эстонских домохозяйствах относительно высок, и депозиты быстро растут, но они распределены очень неравномерно. К концу месяца около половины людей трудоспособного возраста имеют резерв всего 500 евро или меньше. Таким образом, довольно большое количество эстонских домохозяйств может оказаться уязвимым перед возможным экономическим шоком. Тем не менее, мы ожидаем, что уровень безработицы останется низким в течение следующих нескольких лет. В этом году он достиг 4,9 процента. Чуть ниже он был 12 лет назад, во время экономического бума.
Известно, что затраты на рабочую силу на предприятиях Эстонии очень высоки. Компании с высокими затратами на рабочую силу могут оказаться в затруднительном положении, в случае замедления роста или снижения оборота. Это может ухудшить их способность инвестировать и, в худшем случае, вызвать проблемы при погашении кредитов. Дефицит рабочей силы, рост соответствующих затрат и необходимость повышения конкурентоспособности как на внешних, так и на внутренних рынках побуждают компании наращивать свои усилия по повышению производительности. В структуре инвестиций компаний растёт доля машин и оборудования, а также других активов, которые оказывают более сильное влияние на повышение производительности. Низкие процентные ставки как минимум на ближайшие несколько лет должны стимулировать инвестиции. Производительность труда улучшилась в последние годы, но в значительной степени обусловлена возросшим спросом.
Настоящий экономический прогноз не учитывает потенциальное влияние планируемой пенсионной реформы на экономику. Кроме того, из-за отсутствия подробной информации, не было принято во внимание возможное строительство крупных инфраструктурных проектов в течение прогнозируемого периода. Вышеуказанные темы будут учтены в прогнозе после публикации окончательной и более точной информации по эти проектам.
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