Ведущий экономист Эстонии предложил ввести налог на автомобили

Если деньги закончатся

Согласно недавно собранной статистике государственных финансов, дефицит бюджета Эстонии в 2020 году составил 1,5 миллиарда евро, или 5,5% от ВВП. Это очень много. Для сравнения: во время кризиса 2008 года, который для Эстонии был значительно хуже, дефицит бюджета ограничился всего 2,6%.

Конечно, есть страны, где ситуация еще хуже. В прошлом году в нескольких крупных странах Южной Европы дефицит находился в диапазоне 10%, не совсем благоприятной была ситуация с государственными финансами также в Латвии и Литве. Само собой разумеется, и год выдался, мягко говоря, ”необычный”. Кого будет беспокоить баланс бюджета, если системе здравоохранения и экономике угрожает полный крах? Особенно когда центробанк держит денежные краны открытыми.

Однако эта проблема возникла не в прошлом году. Бюджетные прогнозы показывают, что временное явление становится новой нормой. Согласно текущей оценке Министерства финансов, которая, вероятно, станет более оптимистичной, дефицит бюджета достигнет 6,7% от ВВП в этом году и 5,4% в 2022 году. Однако вместо острого кризиса здравоохранения это все в большей степени становится связано с тем, что взятые на себя государством обязательства не соответствуют ожидаемым налоговым поступлениям.

Стоит ли вообще беспокоиться об этом в сегодняшней странной экономической обстановке? Как уже было сказано, доступ к деньгам есть, и, как один из членов еврозоны с самой низкой кредитной нагрузкой, мы можем легко покрыть дефицит за счет кредита. Но что же дальше? Расходы бюджета растут быстрыми темпами за счет индексации пенсий и роста медицинских расходов населения. Собираемся ли мы и дальше покрывать их за счет кредита и до какого уровня долговой нагрузки мы готовы дойти? Или мы начнем экономить на каких-то расходах?

В благополучной стране экономия — дело непростое

Экономить на бумаге — проще, чем в реальной жизни. С годами жизнь в Эстонии становится все больше похожа на жизнь в обычной, привыкшей к благополучию западноевропейской стране, где сокращение расходов в сфере государственных услуг или льгот кажется немыслимым.