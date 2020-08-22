Ведущие мировые экономики задыхаются в тисках кризиса. Как это может отразиться на Эстонии?

США, Бразилия, Индия и Россия — государства с наибольшим числом зараженных в мире. Вместе с тем, все четыре государства входят в число 11-ти мировых держав с крупнейшей экономической средой, и если в них распространение вируса не удастся взять под контроль, то это может иметь крайне разрушительные последствия для всего мира.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман считает, что напрасно ведущие аналитики не сравнивают нынешнее состояние мировой экономики с ситуацией, сложившейся перед Второй мировой войной или Великой депрессией. ”Толчком к началу предыдущего мирового экономического кризиса стал крах всего лишь двух банков США. При этом сложившаяся на сегодняшний день в мире ситуация не идет ни в какое сравнение с ошибочными решениями руководителей пары банков. Она в разы сложнее, поскольку в некоторых секторах полностью остановился оборот, туризм, по сути дела, практически прекратил свое существование, и достаточно ощутимый удар был нанесен экспорту. В конце концов, кризис, образно говоря, может погрести под собой обширные территории вплоть до Южного полюса”, — предупреждает Сооман.

”Для нас уроком, вынесенным из прошлого кризиса, стало, в первую очередь, понимание того, что если бросить камень в пруд, то даже в самом дальнем его уголке, то есть в Эстонии, возникнет

волнение невзирая на то, что внутри государства для этого не было особых причин”, — заметил Сооман.

”Советую всем, кто действует в секторе недвижимости, сохранять сейчас твёрдость духа. Если необходимо купить жилье, то так или иначе его следует приобрести, а вместо того, чтобы растрачивать свободные деньги, их лучше откладывать на случай экстренной ситуации, если вдруг потеряешь работу, а кредиты требуют оплаты”, — сказал он.

Сооман добавил, что, поскольку, мир постепенно начинает приспосабливаться к коронавирусу, то его влияние не обязательно должно поглотить все вокруг. Однако на всякий случай, стоит все же быть готовым к этому. ”Ключевыми словами в нынешней ситуации должны стать разумные инвестиции и экономия, а не приобретение телевизора на последние деньги”, — посоветовал он.