Ведущее текстильное предприятие Эстонии сменило собственника: главное условие продажи вызывает уважение

По словам учредителя Toom Tekstiil Иллимара Тоома, решение продать предприятие родилось, поскольку он планирует сфокусироваться на других делах. «Интерес к Toom Tekstiil проявляли несколько потенциальных покупателей, и определяющим в выборе стало, прежде всего, их видение будущего компании. Я уверен в том, что предприятие получило опытных и обладающих четкими планами собственников, под руководством которых деятельность продолжится и получит развитие. Условием заключения сделки с нашей стороны было сохранение производства в Вильянди и Абья-Палуоя – новые собственники заверили нас в этом», - сказал Тоом. По соглашению сторон цена сделки не разглашается.

По словам Вахура Роосаара, резких перемен в деятельности предприятия не планируется, хотя определенные обновления в производстве и продажах необходимы. «Toom Tekstiil – сильный и известный игрок в своей сфере деятельности, обеспечивающий отличный фундамент для движения вперед. Мы планируем продолжить производство текстильных товаров для эстонского рынка и для экспорта. Наша цель – за пару лет удвоить объемы производства и повысить прибыльность Toom Tekstiil. Помимо нынешней деятельности мы хотим сфокусироваться на продуктах и клиентах, приносящих большую дополнительную стоимость. Разумеется, это требует дальнейших инвестиций в технологии, развитие, людей и процессы. Эстонским производителям может быть трудно конкурировать с глобальным массовым производством, но мы можем использовать наши сильные стороны: производить более качественно и рационально. В Скандинавии, например, эстонские текстильные и мебельные товары известны своим высоким качеством, и это открывает для нас экспортные возможности. Мы с Пеэпом возвращаемся на прежнее место работы – в этот раз уже в роли собственников», - сказал Роосаар.

Действующая с 1995 года компания AS Toom Tekstiil является одним из ведущих производителей бытового текстиля, матрацев и нетканых материалов в Эстонии. В настоящее время на предприятии работает 230 человек: примерно 155 в Вильянди и 75 в Абья-Палуоя. Компания производит бытовой текстиль, в основном одеяла и подушки, а также кровати, матрацы и ватин, который используется в мебельном производстве и строительстве. В 2018 году оборот Toom Tekstiil составил 13 миллионов евро. Основными рынками предприятия сегодня являются Германия, Австрия, Финляндия, Эстония и Литва.