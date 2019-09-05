Ведущее деревообрабатывающее предприятие Эстонии расширило свои возможности

Эстонская кампания Palmako AS, специализирующаяся на производстве многослойных деревянных балок, представила инновационную линию по производству клееного бруса, которая повышает эффективность производства, расширяет ассортимент и позволяет лучше удовлетворять требования клиентов.

Новая линия разработана в соответствии с потребностями компании для более эффективного использования ресурсов и снижения воздействия производства на окружающую среду.

Концепция производственной линии стала результатом сотрудничества всемирно известных профессионалов. ”Новое решение сделает производственную линию завершенной в материально-техническом отношении, производство станет более быстрым и гибким. Весь процесс оптимизирован и управляется с помощью специализированного программного обеспечения, которое минимизирует потери при хранении и внутренней логистике”, — объясняет Райн Раудсепп, главный исполнительный директор компании Palmako.

Новая линия позволяет производить многослойные клееные балки длиной до 18 метров и высотой до 1280 мм. ”До этого мы могли выпускать изделия ограниченных размеров, но теперь эта проблема решена”, — говорит Райн Раудсепп.

По словам начальника производства Сильвера Сименсона, теперь больше внимания можно уделять индивидуальным заказам. Они обычно выпускаются небольшими партиями и проектируются согласно индивидуальным требованиям клиента, однако новая полностью автоматизированная производственная линия способна быстро выполнять такие заказы с высоким качеством и по конкурентоспособной цене.

В новую линию вложено 12 миллионов евро, из которых 2 миллиона евро поступили от Фонда единства Европейского Союза через Центр экологических инвестиций (EIC).