Ведущая сеть автозаправок прогнозирует рост цен на топливо в 2020 году

В следующем году для поставщиков топлива в Эстонии ужесточаются некоторые требования, в частности, речь идет о 10% содержании биодобавок в жидком топливе. По оценке компании Circle K Eesti, новая редакция закона вызывает неразбериху и повлечет за собой рост цен на топливо, пишет rus.err.ee.
"При вступлении в силу закона, большинству продавцов топлива придется столкнуться с трудностями поставок продукции, а клиентов ждет очередное повышение цен и неопределенность в том, какая продукция в какой момент времени будет появляться на заправочных станциях. При этом бережливость по отношению к окружающей среде и климатическая нейтральность будут выполняться лишь на бумаге – в лице разработанного на данный момент законодательства нет ничего общего с желанием изменить потребительские привычки, а лишь желание найти математический способ того, как гипотетически добиться выполнения целей, связанных с биотопливом", - сказал ERR директор по продажам моторного топлива фирмы Circle K Eesti Раймо Вахтрик.
Поскольку от соседей мы отличаемся по условиям добавления биотоплива в жидкое топливо, это делает производство моторного топлива для эстонского рынка более сложным, а топливо, заказанное только для Эстонии, будет дороже и приведет в целом к росту цен для потребителя", - заключил Раймо Вахтрик.
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