Веб-констебль: мошенники атакуют электронную почту жителей Эстонии. Что делать?
Мошенники в буквальном смысле заваливают электронные почтовые адреса жителей нашей страны, пишет веб-констебль полиции Яна Фролова.
Мошенники в буквальном смысле заваливают электронные почтовые адреса жителей нашей страны, пишет веб-констебль полиции Яна Фролова.
Если вы получили на свой электронный адрес письмо следующего содержания (скриншот письма прикреплен ниже), не паникуйте. Проигнорируйте данное сообщение, заблокируйте отправителя или направьте письмо в спам. Обязательно проверьте все устройства, которые имеют подключение к интернету, на вирусы.
Рекомендуется установить антивирусное программное обеспечение и очистить телефон, планшет или компьютер от вирусов. Мошенники, отправляя фишинговые письма, надеются, что смогут вызвать у вас страх и панику. На самом деле, авторы этого письма не имеют на вас никакого компромата. И последняя, но не менее важная рекомендация, — обязательно используйте двухфакторную аутентификацию.
Куда можно передать информацию о киберпреступлениях?
1. https://cyber.politsei.ee/ru
2. веб-констебли — https://www.politsei.ee/et/veebikonstaablid
3. Департамент государственной инфосистемы (RIA) — cert@cert.ee
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