Вчера в порты Хельсинки прибыло 6500 пассажиров, преимущественно эстонцы

24 января через порты Хельсинки в Финляндию прибыло 4815 человек, а 25 января — 3782.
Существенная часть эстонцев прибыли на автомобилях.
Руководитель хельсинской службы здравоохранения Леена Турпейнен сказала, что через расположенные в портах ”пункты здоровья” за последние дни протестировалось очень мало людей. ”На этой неделе в понедельник и вторник через консультационные пункты здоровья в портах протестировались лишь единицы, то есть менее десяти человек на порт в день”, — отметила она.
Об ограничениях на въезд Финляндия объявила в конце прошлой недели. С 27 января приехать в страну могут только те работники, чей труд необходим для обеспечения жизнедеятельности общества. Также разрешается въехать по доказанным семейным обстоятельствам. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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