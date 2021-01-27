Вчера в порты Хельсинки прибыло 6500 пассажиров, преимущественно эстонцы

24 января через порты Хельсинки в Финляндию прибыло 4815 человек, а 25 января — 3782.

Существенная часть эстонцев прибыли на автомобилях.

Руководитель хельсинской службы здравоохранения Леена Турпейнен сказала, что через расположенные в портах ”пункты здоровья” за последние дни протестировалось очень мало людей. ”На этой неделе в понедельник и вторник через консультационные пункты здоровья в портах протестировались лишь единицы, то есть менее десяти человек на порт в день”, — отметила она.

Об ограничениях на въезд Финляндия объявила в конце прошлой недели. С 27 января приехать в страну могут только те работники, чей труд необходим для обеспечения жизнедеятельности общества. Также разрешается въехать по доказанным семейным обстоятельствам. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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