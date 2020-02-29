Важный вопрос: передается ли коронавирус через денежные купюры?

По данным Немецкого федерального банка, еврокупюры наименее опасны в качестве переносчиков вируса, чем, например, дверные ручки, шариковые ручки, переключатели или корзины для покупок, пишет Bloomberg.
"До сих пор не было никаких доказательств того, что коронавирус передавался через банкноты”, — говорится в сообщении.
Однако банк признает, что банкнота, которая в течение определенного периода времени была подверженная воздействию вируса, также может быть опасной. Банк рекомендовал, как и различные организации здравоохранения, мыть руки как можно чаще.
Тем не менее пекинское отделение китайского банковского и страхового регулятора (CBIRC) выпустило для банков рекомендации по дезинфекции банкнот в борьбе с коронавирусом, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на китайскую газету China Securities Journal. Продезинфицированные банкноты банки должны хранить в сухом месте в течение семи дней. Такая мера должна препятствовать распространению вируса, отмечает издание. Как именно будет происходить процедура дезинфекции и какие средства для этого будут использоваться, газета не уточняет.
Помимо этого регулятор обязал банки увеличить частоту дезинфекции в общественных местах, речь идет об обработке используемых клиентами устройств, например таких, как устройство ввода пароля. Дезинфицирующие средства также должны быть предоставлены в необходимом количестве в магазинах и других местах, где клиенты вступают в контакт с наличными деньгами, уточняет Reuters со ссылкой на рекомендации CBIRC.
В Китае вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в провинции Хубэй. По последним данным, число погибших от вируса нового типа (Covid-19) в Китае превысило 2700 человек, число зараженных — 78 000 человек. После выздоровления домой были выписаны 29 700 китайцев. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом нового типа зарегистрированы еще в 32 странах.
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