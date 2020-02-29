Важный вопрос: передается ли коронавирус через денежные купюры?

"До сих пор не было никаких доказательств того, что коронавирус передавался через банкноты”, — говорится в сообщении.

Однако банк признает, что банкнота, которая в течение определенного периода времени была подверженная воздействию вируса, также может быть опасной. Банк рекомендовал, как и различные организации здравоохранения, мыть руки как можно чаще.

Тем не менее пекинское отделение китайского банковского и страхового регулятора (CBIRC) выпустило для банков рекомендации по дезинфекции банкнот в борьбе с коронавирусом, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на китайскую газету China Securities Journal. Продезинфицированные банкноты банки должны хранить в сухом месте в течение семи дней. Такая мера должна препятствовать распространению вируса, отмечает издание. Как именно будет происходить процедура дезинфекции и какие средства для этого будут использоваться, газета не уточняет.

Помимо этого регулятор обязал банки увеличить частоту дезинфекции в общественных местах, речь идет об обработке используемых клиентами устройств, например таких, как устройство ввода пароля. Дезинфицирующие средства также должны быть предоставлены в необходимом количестве в магазинах и других местах, где клиенты вступают в контакт с наличными деньгами, уточняет Reuters со ссылкой на рекомендации CBIRC.