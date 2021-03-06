Важный нюанс. Снятие денег из II пенсионной ступени: почему вы можете получить меньше, чем ожидали

Важным дополнительным нюансом, который следует учитывать при выходе из второй пенсионной ступени, является стоимость паев пенсионных фондов. Она может меняться в зависимости от ситуации на мировом финансовом рынке. Поскольку законодательством предусмотрен ”период ожидания” продолжительностью не менее 5 месяцев между подачей заявления о выплате и самой выплатой, неблагоприятные изменения на финансовом рынке в течение этого периода могут уменьшить размер выплачиваемой суммы по сравнению с ситуацией на момент подачи заявления. В то же время, ситуация может развиваться и по положительному сценарию, когда сумма окончательных выплат будет больше, чем ожидалось.
”При инвестировании, как известно, нельзя исходить из финансовой ситуации прошлых лет. В случае пенсионных фондов прибыльность также разнится. В то же время можно отметить, что в прошлом году, в период с 31 марта по 1 сентября, индекс накопительного пенсионного фонда Эстонии (EPI) вырос почти на 10%. Известно, что произошло это вследствие быстрого восстановления мировых рынков ценных бумаг после мартовского шока, вызванного пандемией коронавируса. В предыдущие два года рост индекса оставался на уровне 1-2% за тот же период”, — прокомментировал Эндрико Вырклаев, управляющий фондом SEB Varahaldus.
Даже профессионалам очень сложно предсказать, что произойдет в будущем на рынке ценных бумаг. Закон не позволяет управляющим фондами давать каких-либо обещаний относительно будущих результатов. В случае положительного варианта развития ситуации, если стоимость акций и других активов увеличится, это будет означать, что на руки вы получите денег больше, чем ожидали в момент подачи заявления о выходе из второй пенсионной ступени.
Поскольку выход из пенсионной системы является важным решением, каждому будет предоставлена возможность отозвать свое заявление. Все, решившие выйти из второй ступени, могут отозвать заявление до конца июля. В случае неблагоприятного развития событий на рынках ценных бумаг и уменьшения стоимости пая фонда можно будет отменить свое решение о выходе, а, при желании, подать новое заявление в следующем периоде.
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