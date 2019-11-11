Важное изменение: декларацию о доходах можно будет подавать к концу апреля

Срок подачи декларации о доходах таким образом сдвинется с 31 марта на 30 апреля. Реализовать изменения планируется уже в новом году.

По новому порядку сроком уплаты и возврата подоходного налога останется один день — 1 октября.

Пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Кайа-Лийза Табри пояснила Ärileht, что возврат переплаченного подоходного налога будет и в дальнейшем происходить так, что тот, у кого все в порядке, получит быстрый возврат подоходного налога. Если раньше сроком уплаты подоходного налога также было 1 июля, то теперь люди получат дополнительное время и сроком уплаты и возврата останется 1 октября.

Подача деклараций по-прежнему будет начинаться с середины февраля, в этом отношении ничего не изменится.

Главной причиной изменения закона, по словам Табри, было то, что из-за границы к марту еще не получали доказательств своих доходов, а они поступали только в апреле. Также изменение закона даст департаменту возможность рассредоточить число приходящих в бюро обслуживания людей с 1,5 месяцев до 2,5 месяцев.