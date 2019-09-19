Важно знать всем: для самостоятельного инвестирования средств второй пенсионной ступени создается система спецсчетов

”На пенсионный инвестиционный счет можно будет перевести свои накопленные во второй пенсионной ступени деньги”, — сказал премьер-министр Юри Ратас и добавил, что в отличие от обычного инвестиционного счета на счет, созданный специально для второй ступени, можно перевести также текущие платежи во вторую пенсионную ступень.

”Это важная дополнительная возможность самостоятельно инвестировать свои средства, которая сегодня отсутствует. Если в отношении пенсионного фонда решения принимает управляющий, то в отношении инвестиционного счета решения может принимать сам человек”, — уточнил министр финансов Мартин Хельме.

Пенсионный инвестиционный счет, как и обычный инвестиционный счет можно будет открыть в банке. По сути речь идет об обычном расчетном счете, который отличается от остальных специальными обозначениями. Туда смогут поступать средства только из второй пенсионной ступени, другие деньги на этот счет переводить будет нельзя.

На счет можно переводить также средства, ранее собранные в фондах второй пенсионной ступени, и, в свою очередь, возвращать средства со счета обратно в пенсионные фонды. Поскольку средства будут двигаться внутри второй пенсионной ступени, не возникнет необходимости платить с них подоходный налог, точно так же, как сейчас нет необходимости делать это при смене пенсионного фонда.