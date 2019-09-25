25.09.2019, 10:56

ВАЖНО ЗНАТЬ | Угрожает ли вашему автомобилю принудительное страхование?


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Autod tänavalFoto: Jaanus Lensment

В начале 2019 года вступило в действие изменение Закона о дорожном страховании, касающееся транспортных средств без дорожной страховки. Поэтому и клиенты IIZI стали больше интересоваться принудительным страхованием и соответствующими нормативными актами. Трийн Кяэрамеэс, менеджер IIZI по развитию продуктов в области страхования транспортных средств и оборудования, рассказывает о факторах, которые следует иметь в виду.

Что такое принудительное страхование?


”Это автоматическое страховое покрытие, предоставляемое Эстонским фондом дорожного страхования (ЭФДС) для зарегистрированных транспортных средств и прицепов, в отношении которых не была выполнена вытекающая из закона обязанность по оформлению дорожного страхования”, — комментирует менеджер IIZI по продукту дорожного страхования.

”Страховщиком в принудительном страховании выступает Эстонский фонд дорожного страхования. Платеж по принудительному страхованию значительно дороже и применяется собственная ответственность в сумме 640 евро”, — добавляет менеджер IIZI по развитию продуктов в области страхования транспортных средств и оборудования.

В каких случаях применяется принудительное страхование?


Принудительное страхование применяется, если при регистрации транспортного средства не оформляется дорожное страхование. Кроме того, оно вступает в силу, когда заканчивается временное снятие регистрации транспортного средства или когда транспортное средство с временно приостановленной регистрацией снова восстанавливается в Регистре дорожного движения. Принудительному страхованию подвергаются также зарегистрированные транспортные средства, с момента окончания страхования которых прошло 12 месяцев.

”Важно знать, что если срок действия страхового договора истек, но владелец забыл оформить страховку на новый период, то принудительное страхование вступит в силу не сразу, а через год, а в случае ущерба лицо, причинившее ущерб, оплатит расходы из собственного кармана”, — комментирует Кяэрамеэс.

”Дорожное страхование является обязательным для моторных транспортных средств и прицепов, зарегистрированных в Регистре дорожного движения, однако не участвующие в дорожном движении старое или гоночное транспортное средство и ATV, зарегистрированный как внедорожник, страховать не нужно”, — добавляет менеджер по развитию продуктов в области страхования транспортных средств и оборудования.

3 важных памятки


1. ЭФДС оформляет полис принудительного страхования не сразу, но вначале посылает уведомление по электронной или обычной почте. Если уведомление остается без ответа, то принудительное страхование вступает с силу первоначально на 30 дней, а затем продлевается на периоды по 90 дней до тех пор, пока транспортное средство не будет застраховано или удалено из регистра.

2. Уведомление о платеже по принудительному страхованию высылается ответственному пользователю или владельцу транспортного средства (если в техническом паспорте не указан ответственный пользователь).

3. Принудительное страхование заканчивается автоматически, когда заключается договор дорожного страхования, и принудительное страхование не препятствует заключению договора дорожного страхования. Если транспортное средство не участвует в дорожном движении, то следует оформить страховку на один день или временно удалить транспортное средство из регистра.

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