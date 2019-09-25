ВАЖНО ЗНАТЬ | Угрожает ли вашему автомобилю принудительное страхование?

”Важно знать, что если срок действия страхового договора истек, но владелец забыл оформить страховку на новый период, то принудительное страхование вступит в силу не сразу, а через год, а в случае ущерба лицо, причинившее ущерб, оплатит расходы из собственного кармана”, — комментирует Кяэрамеэс.

”Дорожное страхование является обязательным для моторных транспортных средств и прицепов, зарегистрированных в Регистре дорожного движения, однако не участвующие в дорожном движении старое или гоночное транспортное средство и ATV, зарегистрированный как внедорожник, страховать не нужно”, — добавляет менеджер по развитию продуктов в области страхования транспортных средств и оборудования.

3 важных памятки



1. ЭФДС оформляет полис принудительного страхования не сразу, но вначале посылает уведомление по электронной или обычной почте. Если уведомление остается без ответа, то принудительное страхование вступает с силу первоначально на 30 дней, а затем продлевается на периоды по 90 дней до тех пор, пока транспортное средство не будет застраховано или удалено из регистра.

2. Уведомление о платеже по принудительному страхованию высылается ответственному пользователю или владельцу транспортного средства (если в техническом паспорте не указан ответственный пользователь).

3. Принудительное страхование заканчивается автоматически, когда заключается договор дорожного страхования, и принудительное страхование не препятствует заключению договора дорожного страхования. Если транспортное средство не участвует в дорожном движении, то следует оформить страховку на один день или временно удалить транспортное средство из регистра.