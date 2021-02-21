21.02.2021, 20:54

Важно знать каждому: когда сгорает неиспользованный отпуск?


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Tel Aviv rand
Foto: Jaanus Lensment

"У меня за 2020 год осталось 14 дней неиспользованного отпуска. Начался новый год и новый расчет, так что летом я мог бы отдохнуть 28 дней плюс еще 14 неиспользованных дней, но столько в этом году отдыхать не хочу. Могу ли я перенести часть отпуска?”, — спрашивает читатель Maaleht.

Отвечает Кайре Саареп из Инспекции труда:

Требование по основному отпуску истекает в течение года после окончания того года, за который был начислен отпуск. Это означает, что заработанный в 2020 году основной отпуск можно использовать до 31 декабря 2021 года. Начиная с 1 января 2022 года заработанный в 2020 году отпуск будет считаться просроченным.

Основной отпуск следует отгулять в течение календарного года. В графике отпусков указывается как основной отпуск за текущий год, так неиспользованный отпуск за прошлый год. Если график отпусков на предприятии не составляется, если работник не указывает часть отпуска или если он не использует весь отпуск, то отпуск за текущий год можно использовать и в следующем году, но отпуск за предыдущий год сгорает в конце года.

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