Важно знать каждому: когда сгорает неиспользованный отпуск?

Отвечает Кайре Саареп из Инспекции труда:

Требование по основному отпуску истекает в течение года после окончания того года, за который был начислен отпуск. Это означает, что заработанный в 2020 году основной отпуск можно использовать до 31 декабря 2021 года. Начиная с 1 января 2022 года заработанный в 2020 году отпуск будет считаться просроченным.

Основной отпуск следует отгулять в течение календарного года. В графике отпусков указывается как основной отпуск за текущий год, так неиспользованный отпуск за прошлый год. Если график отпусков на предприятии не составляется, если работник не указывает часть отпуска или если он не использует весь отпуск, то отпуск за текущий год можно использовать и в следующем году, но отпуск за предыдущий год сгорает в конце года.

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