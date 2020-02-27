Важно! "Зарплату в конвертах" тоже надо указывать в налоговой декларации

Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает о том, что, принимая зарплату в конвертах, работник несёт такую же ответственность, как и работодатель, и получение зарплаты в конвертах не освобождает её получателя от уплаты подоходного налога.
Таким образом, лица, которые в течение года получали т.н. ”чёрную” заработную плату, или которые при подаче декларации о доходах заметили, что в предварительно заполненной декларации заработная плата отражена в меньшем размере, чем выплаченная в действительности, должны указать в декларации о доходах свои фактические доходы.
По словам руководителя отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Оскара Ыуна, как правило, зарплата в конвертах является двусторонним соглашением между работодателем и работником.
”Мы исходим из того, что ответственность за неисполнение обязательства по уплате подоходного налога несут обе стороны. В ситуации, когда работник сам соглашается с получением зарплаты в конвертах или даже сам этого требует, крайне несправедливо требовать исполнения обязательства по уплате подоходного налога только от работодателя, — пояснил Ыун. — Поэтому свои данные в декларации о доходах нужно обязательно проверять и при необходимости корректировать”.
Если работодатель не уплатил налоги с заработной платы, подоходный налог с заработной платы должен уплатить её получатель. НТД, в свою очередь, обратится к работодателю с требованием задекларировать и уплатить с ”чёрной” заработной платы социальный налог и взнос по страхованию от безработицы. В этом случае получившее зарплату в конверте лицо обеспечивает себе социальные гарантии — такие как возмещение по нетрудоспособности, возможность получения справедливой родительской компенсации и достойной пенсии.
В прошлом году наибольшее назначенное со стороны НТД обязательство по уплате подоходного налога вместе с интрессами составило 2500 евро, которые работник должен был доплатить по причине получения зарплаты в конвертах. Речь идёт о работнике одного строительного предприятия Южной Эстонии, который согласился с получением зарплаты в конвертах, желая рассчитываться с работодателем наличными деньгами с целью сокрытия своих официальных доходов.
Если работник решил подать декларацию о доходах с неверными данными, это может повлечь за собой штраф в размере до 1200 евро. Также следует учитывать то, что в дополнение к неуплаченной сумме налога нужно будет уплатить также интресс в размере 0,06 процента в день.
Зарплаты в конвертах до сих пор остаются крупнейшей налоговой проблемой в Эстонии. По оценкам, т.н. зарплату в конвертах в Эстонии получает около 6% работников, и государство из-за этого ежегодно теряет налоги в размере 86 миллионов евро. Цель НТД заключается в уменьшении доли получателей зарплаты в конвертах к 2021 году на 4%, поэтому борьба с получением зарплаты в конвертах — это один из важнейших фокусов деятельности Департамента.
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