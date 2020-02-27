Важно! "Зарплату в конвертах" тоже надо указывать в налоговой декларации

Таким образом, лица, которые в течение года получали т.н. ”чёрную” заработную плату, или которые при подаче декларации о доходах заметили, что в предварительно заполненной декларации заработная плата отражена в меньшем размере, чем выплаченная в действительности, должны указать в декларации о доходах свои фактические доходы.

По словам руководителя отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Оскара Ыуна, как правило, зарплата в конвертах является двусторонним соглашением между работодателем и работником.

”Мы исходим из того, что ответственность за неисполнение обязательства по уплате подоходного налога несут обе стороны. В ситуации, когда работник сам соглашается с получением зарплаты в конвертах или даже сам этого требует, крайне несправедливо требовать исполнения обязательства по уплате подоходного налога только от работодателя, — пояснил Ыун. — Поэтому свои данные в декларации о доходах нужно обязательно проверять и при необходимости корректировать”.

Если работодатель не уплатил налоги с заработной платы, подоходный налог с заработной платы должен уплатить её получатель. НТД, в свою очередь, обратится к работодателю с требованием задекларировать и уплатить с ”чёрной” заработной платы социальный налог и взнос по страхованию от безработицы. В этом случае получившее зарплату в конверте лицо обеспечивает себе социальные гарантии — такие как возмещение по нетрудоспособности, возможность получения справедливой родительской компенсации и достойной пенсии.