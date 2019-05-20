Важно! С июня меняются вопросы теоретической части экзамена по вождению

Начиная с 3 июня Департамент шоссейных дорог начинает использовать в теоретической части экзамена на вождение новые вопросы. Если ранее у одного вопроса могло быть несколько правильных ответов, то теперь каждый вопрос имеет лишь один верный ответ.
Новые вопросы по-прежнему касаются безопасности дорожного движения, ПДД, психологии поведения на дорогах и технических аспектов. Вопросы безопасности, например, предлагают для анализа различные ситуации.
”С внедрением принципа одного правильного ответа экзамен не станет проще. Отвечая на вопрос, следует внимательно его прочитать, и ответить на то, о чем конкретно спрашивается”, — поясняет глава экзаменационного отдела Тармо Ванамыйза.
”Новые вопросы согласованы с действующим законодательством, правилами и выученным в школе материалом”, — отмечает он.
Вопросы по теории являются конфиденциальными и экзаменуемый может ознакомиться с ними на экзамене. В 2018 году департамент принял 34 329 экзаменов по теории, которые успешно сдали 67% экзаменуемых.
Смотрите примеры вопросов ниже: