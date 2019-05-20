Важно! С июня меняются вопросы теоретической части экзамена по вождению

Новые вопросы по-прежнему касаются безопасности дорожного движения, ПДД, психологии поведения на дорогах и технических аспектов. Вопросы безопасности, например, предлагают для анализа различные ситуации.

”С внедрением принципа одного правильного ответа экзамен не станет проще. Отвечая на вопрос, следует внимательно его прочитать, и ответить на то, о чем конкретно спрашивается”, — поясняет глава экзаменационного отдела Тармо Ванамыйза.

”Новые вопросы согласованы с действующим законодательством, правилами и выученным в школе материалом”, — отмечает он.

Вопросы по теории являются конфиденциальными и экзаменуемый может ознакомиться с ними на экзамене. В 2018 году департамент принял 34 329 экзаменов по теории, которые успешно сдали 67% экзаменуемых.

Смотрите примеры вопросов ниже: