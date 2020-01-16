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ВАЖНО | С февраля меняется порядок проведения экзаменов для получения прав категории B


EST 9
Maanteameti teenindusbüroo 24.09.2019
Foto: Andres Putting

С февраля этого года меняется порядок проведения экзаменов для получения прав категории B — как теоретической, так и практической части. Также меняется порядок обучения в автошколе.

Для тех учеников, кто начнет обучение в автошколе после 1 февраля, длительность начального курса по категории B составит как минимум четыре недели (это однако будет зависеть прежде всего от организации учебного процесса в самой школе). Ученик должен будет пройти как минимум 30 часов практической (т. е. самого вождения) и 28 часов теоретической части обучения.

Основные изменения в организации экзамена по теории (права категории В):

В экзамене по теории будет на 10 вопросов больше, чем сейчас, то есть всего 40 вопросов. На ответы отводится 30 минут.

• Теоретический экзамен состоит из двух частей.
• 30 вопросов на тему ПДД, психологии поведения на дорогах, транспортных средств. При ответе можно допустить до двух ошибок.
• 10 вопросов на тему безопасности дорожного движения. В них описываются ситуации, которые в реальных условиях могут привести к травмам или смерти. При ответе можно допустить максимально одну ошибку.
• С апреля будет возможно зарегистрироваться на государственный экзамен по теории сразу после прохождения курса теории в автошколе. Таким образом, ученику не придется больше ждать, пока он откатает все практические уроки. Следует иметь в виду, что результаты экзамена по теории Департамента шоссейных дорог действуют 12 месяцев, в течение которых необходимо сдать экзамен по практической части.

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Основные изменения в организации экзамена по вождению:

• Было решено отказаться от детального ”поманевренного” описания способов прохождения упражнений. Теперь экзаменуемый сам решает, каким образом разрешить ситуацию. Перед каждым упражнением экзаменатор объясняет суть, цели и параметры оценивания упражнения.
• Упраздняется установление количества попыток при прохождении упражнений. На прохождение трех упражнений экзамена по вождению будет даваться десять минут. Экзамен считается несданным, если экзаменуемый совершит существенную ошибку или не уложится в отведенное время.
• Упраздняется и т. н. список конкретных ошибок, в случае которых экзамен считается несданным. Решение о том, сдан экзамен или нет, принимает экзаменатор исходя из того, следует ли экзаменуемый правилам дорожного движения и соблюдает ли правила безопасного вождения.
• Если экзаменуемый после трех попыток не сдает экзамен по вождению, то его направляют обратно в автошколу, где он должен взять в качестве дополнительного обучения как минимум два урока вождения. На новый экзамен можно будет зарегистрироваться после прохождения дополнительного обучения.

В прошлом году департамент принял 34 068 экзаменов по теории и 36 207 экзаменов по вождению. Экзамен по теории с первого раза сдали 76% экзаменантов, экзамен по вождению — 56%.

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