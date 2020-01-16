ВАЖНО | С февраля меняется порядок проведения экзаменов для получения прав категории B

Для тех учеников, кто начнет обучение в автошколе после 1 февраля, длительность начального курса по категории B составит как минимум четыре недели (это однако будет зависеть прежде всего от организации учебного процесса в самой школе). Ученик должен будет пройти как минимум 30 часов практической (т. е. самого вождения) и 28 часов теоретической части обучения.

Основные изменения в организации экзамена по теории (права категории В):

В экзамене по теории будет на 10 вопросов больше, чем сейчас, то есть всего 40 вопросов. На ответы отводится 30 минут.

• Теоретический экзамен состоит из двух частей.

• 30 вопросов на тему ПДД, психологии поведения на дорогах, транспортных средств. При ответе можно допустить до двух ошибок.

• 10 вопросов на тему безопасности дорожного движения. В них описываются ситуации, которые в реальных условиях могут привести к травмам или смерти. При ответе можно допустить максимально одну ошибку.

• С апреля будет возможно зарегистрироваться на государственный экзамен по теории сразу после прохождения курса теории в автошколе. Таким образом, ученику не придется больше ждать, пока он откатает все практические уроки. Следует иметь в виду, что результаты экзамена по теории Департамента шоссейных дорог действуют 12 месяцев, в течение которых необходимо сдать экзамен по практической части.

Основные изменения в организации экзамена по вождению: