ВАЖНО | Реформа позволяет инвестировать свою пенсию самостоятельно — в любой фонд. Как это работает

Что такое пенсионный инвестиционный счет?



Пенсионный инвестиционный счет, или PIK (pensioni investeerimiskonto), – это альтернатива пенсионным фондам. При помощи PIK стало впервые возможным самостоятельно инвестировать свои накопления II пенсионной ступени.

PIK – это отдельный банковский счет, на который его владелец может направить свои регулярные взносы во II ступень (2% + 4%) и инвестировать их на свое усмотрение. Помимо регулярных взносов на счет PIK можно также частично или полностью перевести средства, которые уже были накоплены посредством пенсионного фонда. Таким образом, деньги на пенсионном инвестиционном счете могут появиться двумя способами: за счет регулярных взносов 2% + 4% или в результате обмена паев пенсионного фонда. Оба варианта выбирать необязательно. Можно продолжить делать взносы в пенсионный фонд, одну часть денег перевести из пенсионного фонда на счет PIK, а остальную часть оставить в фонде, либо же оставить все накопленные средства в пенсионном фонде, а новые взносы направить на пенсионный инвестиционный счет.

Со счета PIK можно будет всегда при желании вернуть деньги обратно в пенсионный фонд или вывести их совсем, выйдя из II пенсионной ступени. При этом, опять же, надо учитывать, что при выводе денег с пенсионного инвестиционного счета необходимо будет снять всю сумму разом и уплатить с нее подоходный налог в размере 20%.

Переводя деньги из пенсионного фонда на счет PIK, человек остается во II ступени, а значит, подоходный налог платить не должен. Самое большое преимущество PIK, как и в случае пенсионных фондов – это поддержка государством пенсионного накопления в виде 4% за счет социального налога. Приведу пример: если ваш ежемесячный взнос, т.е. 2% от брутто-зарплаты, составляет 29 евро, то за счет 4%-го вклада государства сумма автоматически утраивается – к 29 евро прибавляется еще 58. Согласитесь – это неплохой способ копить на будущее.

Пенсионный инвестиционный счет рассчитан на тех, кто хочет и может сам управлять своими пенсионными активами. Если человек доволен своим пенсионным фондом или не чувствует себя достаточно уверенным для принятия самостоятельных инвестиционных решений, то лучше продолжить накопление в пенсионном фонде. Посмотреть и сравнить доходность фондов - основной параметр их результативности, можно на странице Pensionikeskus в рубрике «Дневная статистика накопительной пенсии».