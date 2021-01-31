ВАЖНО | Реформа позволяет инвестировать свою пенсию самостоятельно — в любой фонд. Как это работает(7)
Специалист инвестиционных услуг LHV Катерина Савченко по просьбе RusDelfi рассказала, как и куда можно инвестировать свою пенсию.
Специалист инвестиционных услуг LHV Катерина Савченко по просьбе RusDelfi рассказала, как и куда можно инвестировать свою пенсию.
Пенсионный инвестиционный счет, или PIK (pensioni investeerimiskonto), – это альтернатива пенсионным фондам. При помощи PIK стало впервые возможным самостоятельно инвестировать свои накопления II пенсионной ступени.
PIK – это отдельный банковский счет, на который его владелец может направить свои регулярные взносы во II ступень (2% + 4%) и инвестировать их на свое усмотрение. Помимо регулярных взносов на счет PIK можно также частично или полностью перевести средства, которые уже были накоплены посредством пенсионного фонда. Таким образом, деньги на пенсионном инвестиционном счете могут появиться двумя способами: за счет регулярных взносов 2% + 4% или в результате обмена паев пенсионного фонда. Оба варианта выбирать необязательно. Можно продолжить делать взносы в пенсионный фонд, одну часть денег перевести из пенсионного фонда на счет PIK, а остальную часть оставить в фонде, либо же оставить все накопленные средства в пенсионном фонде, а новые взносы направить на пенсионный инвестиционный счет.
Со счета PIK можно будет всегда при желании вернуть деньги обратно в пенсионный фонд или вывести их совсем, выйдя из II пенсионной ступени. При этом, опять же, надо учитывать, что при выводе денег с пенсионного инвестиционного счета необходимо будет снять всю сумму разом и уплатить с нее подоходный налог в размере 20%.
Переводя деньги из пенсионного фонда на счет PIK, человек остается во II ступени, а значит, подоходный налог платить не должен. Самое большое преимущество PIK, как и в случае пенсионных фондов – это поддержка государством пенсионного накопления в виде 4% за счет социального налога. Приведу пример: если ваш ежемесячный взнос, т.е. 2% от брутто-зарплаты, составляет 29 евро, то за счет 4%-го вклада государства сумма автоматически утраивается – к 29 евро прибавляется еще 58. Согласитесь – это неплохой способ копить на будущее.
Пенсионный инвестиционный счет рассчитан на тех, кто хочет и может сам управлять своими пенсионными активами. Если человек доволен своим пенсионным фондом или не чувствует себя достаточно уверенным для принятия самостоятельных инвестиционных решений, то лучше продолжить накопление в пенсионном фонде. Посмотреть и сравнить доходность фондов - основной параметр их результативности, можно на странице Pensionikeskus в рубрике «Дневная статистика накопительной пенсии».
Посредством PIK можно будет инвестировать только в установленные Законом о подоходном налоге финансовые активы. К таким инструментам относятся торгуемые на бирже ценные бумаги: акции, облигации, индексные фонды. К примеру, на счете PIK, открытом в LHV, можно будет инвестировать в акции и индексные фонды, торгуемые на биржах стран Балтии, Европы и Америки, вложить деньги в облигации или купить паи инвестиционных фондов под управлением местных управляющих компаний.
Другие банки тоже занимаются разработкой подобного пенсионного инвестиционного счета и представят свои варианты PIK уже в ближайшем будущем. Начать пользоваться пенсионным инвестиционным счетом можно будет не ранее 1 сентября 2021 года, поэтому для принятия решения и открытия счета есть достаточно времени.
Первые денежные переводы накопленных средств из пенсионного фонда на PIK будут сделаны 1 сентября 2021 года (если соответствующее заявление подать до конца июля). Подавая заявление о направлении на счет PIK регулярных взносов (2% + 4%) можно ожидать, что первый такой взнос поступит на счет во второй половине сентября (6% от брутто-зарплаты человека за август).
Для направления ежемесячных взносов на счет PIK необязательно, чтобы заплата приходила в тот же банк, так как деньги на PIK будут зачисляться посредством Pensionikeskus: 2% от брутто-зарплаты работодатель будет переводить в Налогово-таможенный департамент, который со своей стороны будет добавлять еще 4% из социального налога и переводить все сумму в Pensionikeskus, откуда взнос уже будет поступать на пенсионный инвестиционный счет вкладчика II ступени.
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