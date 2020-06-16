Важно помнить! Обычное дорожное страхование не возмещает ущерб от наезда на дикое животное

Если, как правило, внимательность и осторожность позволяют водителю избежать ДТП, то предотвратить наезд на внезапно выбежавшее на дорогу дикое животное может быть попросту невозможно. Результатом будет поврежденная или даже полностью уничтоженная машина, но при отсутствии страхования каско причиненный ущерб никто не возместит.

”Случаев столкновения с дикими животными становится больше, средняя сумма ущерба также увеличивается, причем половина таких происшествий происходит с клиентами, у которых есть только обычное дорожное страхование”, — пояснил руководитель отела страхования транспортных средств Salva Kindlustuse Тынис Тохвер. По данным Фонда дорожного страхования Эстонии, в 2019 году в Эстонии было зарегистрировано 4800 случаев столкновений с животными, но реально количество таких происшествий достигает, скорее 10 000, поскольку регистрируются только случаи со страхованием каско.

”До сих пор после столкновения с диким животным многие клиенты дорожного страхования обращаются к нам, чтобы получить компенсацию. К сожалению, обычное обязательное дорожное страхование такой ущерб не возмещает, — отметил Тохвер. — Принимая во внимание все вышесказанное, мы решили дополнить дорожное страхование Salva страхованием каско от наезда на дикое животное, которое поможет возместить ущерб в связи со столкновением в внезапно выбежавшим на дорогу животным”.

Каско от наезда на дикое животное предназначено, прежде всего для автомобилей, возраст которых не позволяет заключить обычный договор страхования каско. Кроме того, каско от наезда на дикое животное дает возможность оплачивать полис частями, вне зависимости от продолжительности периода дорожного страхования и его стоимости.

В качестве дополнительной защиты также популярна предлагаемая наряду с дорожным страхованием Salva страховка от несчастных случаев, обеспечивающая защиту водителю, который стал виновником ДТП и в результате пострадал сам. Обязательное дорожное страхование не возмещает повреждения здоровья водителя, являющегося виновником аварии. Компенсация выплачивается и в случае столкновения с диким животным, деревом и ограждением, а также при выезде с дороги.