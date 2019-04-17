Важная информация: звонки из Эстонии в Европу станут в несколько раз дешевле

Директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв сказал, что до сих пор официально регулируемые предельные цены действовали в отношении звонков из Европы в Эстонию, теперь более выгодными станут также звонки из Эстонии.

С 15 мая стоимость минуты разговора для частных лиц при звонках на номера в Европе будет до 0,228 евро, а максимальная стоимость отправки текстового сообщения будет 0,072 евро.

”Если раньше стоимость звонков в европейские страны могла в разрезе стран отличаться в несколько раз, то теперь цены выравниваются и у всех операторов будут примерно на одном уровне. Несмотря на то, что официальная регуляция касается только частных лиц, компания Tele2 сама приняла решение установить тот же уровень и для бизнес-клиентов”, — сказал Уусъярв.

”Операторы, конечно, потеряют один из источников дохода, но в широком плане это сделает цены более прозрачными, и люди начнут, без сомнения, чаще пользоваться услугами. Со своей стороны мы сделаем еще дополнительные скидки и добавим в наши популярные пакеты ”Свобода 8”, ”Свобода 100” и ”Неограниченная свобода”, ”Бизнес в Северных странах 30”, ”Неограниченный бизнес в Северных странах” и ”Неограниченный бизнес в Европе” 100 минут бесплатного разговорного времени при звонках из Эстонии на номера в странах ЕС”, — пообещал Уусъярв.

Регуляция и новые цены будут действовать как для эстонских операторов, так и для других операторов связи Европейского Союза в течение следующих пяти лет.