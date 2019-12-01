01.12.2019, 12:30

Ваш счет за электричество cлишком большой? Читайте, как можно сэкономить во время отопительного сезона!


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täpe (1 of 1)-2Foto: Ester Vaitmaa

Зимой неизбежно существенно увеличиваются счета за электроэнергию. Swedbank предлагает в своем блоге советы по уменьшению расходов на электричество.

1. Убедитесь в экономичности вашей отопительной системы

Самый большой потенциал экономии кроется именно в отоплении. Поскольку в эстонском климате приходится топить примерно полгода, то энергии уходит много. Каждая система имеет свои плюсы и минусы. Например, при введении в эксплуатацию электрических радиаторов или отопления пола стартовые инвестиции небольшие, но постоянные расходы зимой ввиду высокой стоимости электроэнергии очень высоки. Если вам нравится теплый пол в ванной, то будьте готовы к тому, что это может сказаться на вашем счете за электричество. Также имейте в виду, что, например, воздушный тепловой насос намного экономичнее старого масляного радиатора или электрообогревателя.

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2. Замените неэкономичную технику

В холодное и темное время года люди традиционно собираются во внутренних помещениях. Работают телевизор, духовка, источники света…Если возраст электроприборов выше среднего, то они тоже могут влиять на счета не в лучшую сторону. Покупая новую бытовую технику, смотрите не только на цену, но и на то, во сколько обойдется содержание устройства. Более дорогая, но и более экономная техника обычно окупается за несколько лет. По некоторым оценкам, техника класса A++ экономит на 45% больше энергии, чем класса А, который долгое время считался эталоном.

3. Прекратите потреблять электричество в те часы, когда оно стоит дороже

Если вы выбрали биржевой пакет, то имейте в виду, что цена на бирже меняется каждый час. Таки образом ранним утром иногда стоимость электричества может составлять всего 2,5 цента/кВт, а уже в утренний час пик вырасти в десять раз.

Вы можете следить за ценами при помощи мобильного приложения Eesti Energia и в соответствии с этим регулировать свое потребление. Например, если вы планируете затопить баню, то исходя из цены можете решить, включить ее в шесть или восемь часов вечера. Таким образом возможно сэкономить около 10%.

Важно знать!

• Уменьшая температуру на термостате радиатора вы снижаете расходы на 5%
• Используя электричество в соответствии с данными приложения можно сэкономить до 10%
• Техника класса A++ на 45% экономичнее техники класса A
• Если утеплить весь дом и заменить окна и двери, можно сэкономить до 50%
• С помощью автоматизации отопительной системы можно сэкономить 5–25%
• Если заменить лампочки на более экономичные, связанные с освещением расходы могут снизиться до 80%

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