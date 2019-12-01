Ваш счет за электричество cлишком большой? Читайте, как можно сэкономить во время отопительного сезона!

1. Убедитесь в экономичности вашей отопительной системы

Самый большой потенциал экономии кроется именно в отоплении. Поскольку в эстонском климате приходится топить примерно полгода, то энергии уходит много. Каждая система имеет свои плюсы и минусы. Например, при введении в эксплуатацию электрических радиаторов или отопления пола стартовые инвестиции небольшие, но постоянные расходы зимой ввиду высокой стоимости электроэнергии очень высоки. Если вам нравится теплый пол в ванной, то будьте готовы к тому, что это может сказаться на вашем счете за электричество. Также имейте в виду, что, например, воздушный тепловой насос намного экономичнее старого масляного радиатора или электрообогревателя.

2. Замените неэкономичную технику

В холодное и темное время года люди традиционно собираются во внутренних помещениях. Работают телевизор, духовка, источники света…Если возраст электроприборов выше среднего, то они тоже могут влиять на счета не в лучшую сторону. Покупая новую бытовую технику, смотрите не только на цену, но и на то, во сколько обойдется содержание устройства. Более дорогая, но и более экономная техника обычно окупается за несколько лет. По некоторым оценкам, техника класса A++ экономит на 45% больше энергии, чем класса А, который долгое время считался эталоном.

3. Прекратите потреблять электричество в те часы, когда оно стоит дороже

Если вы выбрали биржевой пакет, то имейте в виду, что цена на бирже меняется каждый час. Таки образом ранним утром иногда стоимость электричества может составлять всего 2,5 цента/кВт, а уже в утренний час пик вырасти в десять раз.