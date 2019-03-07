Вас это тоже коснется! Статистика: почти каждая жительница Эстонии завтра получит цветы из Maxima

”Цепочка поставок и процесс логистики Maxima настолько эффективны, что позволяют нам доставлять в магазины очень свежие цветы”, — говорит коммерческий директор розничной сети Кристина Мустонен, по словам которой на предстоящих выходных планируется продать целых 1,23 миллиона цветов. Свежие цветы для розничной сети поставляются из Голландии.

По словам коммерческого директора, ”цветочный бум” Международного женского дня начнется сегодня и продлится до понедельника следующей недели. ”На этой неделе мы видим много таких людей, которые покупают цветы крупными партиями — например, для женских коллективов в больших количествах закупаются тюльпаны или розы”. Кристина добавляет, что в этом году к Международному женскому дню магазины Maxima запаслись в два раза большим количеством цветов, чем в прошлом.

”По сравнению с прошлым годом мы увеличили количество тюльпанов и роз в два раза. По своему опыту и показателям продаж мы видим, что в Женский день люди чаще всего предпочитают розовые, красные, лиловые, белые и ярко-красные цветы.

Из букетов в ассортименте Maxima можно найти букеты хризантем из пяти цветков, букеты нарциссов из десяти цветков, букеты мимозы, букеты тюльпанов, состоящие из 11 цветков, а также букеты роз трех разных размеров и отдельно — 50-сантиметровые розы. ”У нас также ”вкусные” цены на клубнику, которую можно преподнести в подарок вместе с цветами. Цена килограмма клубники у нас, например, составляет на один цент меньше пяти евро”, — говорит коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен.