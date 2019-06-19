Vapiano продолжает расширяться: в центре Ülemiste открылся ресторан с новой концепцией обслуживания

Если прочие рестораны Vapiano известны в Эстонии достаточно необычной системой заказа блюд при помощи карты, то в центре Ülemistes используется новая концепция. ”В отличие от других наших ресторанов, в Ülemiste карта для оформления заказа не требуется. Гость просто заходит, заказывает на кассе, берет бипер и находит подходящий столик. Когда еда будет готова, бипер даст об этом знать — как и в других наших ресторанах”, — пояснил исполнительный директор Vapiano Герт Керде.

Главная цель Vapiano по-прежнему заключается в том, чтобы максимально быстро предлагать блюда из свежайших продуктов — пасту, пиццу и салаты в Vapiano готовят на глазах у клиентов. ”Также все чаще люди заказывают еду с собой, чтобы затем наслаждаться ей дома, с друзьями или — в теплое время года — на пикнике”, — отметил Керде. Несмотря на это, ресторан Vapiano в Ülemiste располагает площадью в 400 квадратных метров и вмещает 188 человек. Также здесь есть отдельная зона кафе и детский игровой уголок.

”Vapiano в Ülemiste особенно хорошо подходит автомобилистам — сюда легко добраться и тут не нужно беспокоиться о том, как найти парковочное место”, — Керде отдельно отметил отличное расположение нового Vapiano.