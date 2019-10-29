Valio уничтожит продукцию на 50 000 евро
Молокозавод Valio, находящийся в Выру, остался на выходных без электричества и воды на 10 часов — В результате остановки производства фирма потеряла продукции на сумму около 50 000 евро.
Молокозавод Valio, находящийся в Выру, остался на выходных без электричества и воды на 10 часов — В результате остановки производства фирма потеряла продукции на сумму около 50 000 евро.
По словам руководителя Valio Eesti Майдо Соловьева, большая часть продукции, которая находилась в производстве во время отключения электричества, не годится к употреблению и будет уничтожена. Объем убытков компании по предварительным оценкам составляет до 50 000 евро, сообщают "Деловые Ведомости".
”Сыры, которые готовились в котлах, больше не пригодны для использования, так же, как и часть молока и сыворотки”, — сказал Соловьев.
Он добавил, что сейчас оборудование уже работает, и компания восстанавливает свою повседневную деятельность.
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