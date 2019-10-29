Valio уничтожит продукцию на 50 000 евро

По словам руководителя Valio Eesti Майдо Соловьева, большая часть продукции, которая находилась в производстве во время отключения электричества, не годится к употреблению и будет уничтожена. Объем убытков компании по предварительным оценкам составляет до 50 000 евро, сообщают "Деловые Ведомости".

”Сыры, которые готовились в котлах, больше не пригодны для использования, так же, как и часть молока и сыворотки”, — сказал Соловьев.

Он добавил, что сейчас оборудование уже работает, и компания восстанавливает свою повседневную деятельность.