Valio проводит эксперимент: годен ли к употреблению йогурт, простоявший шесть дней при комнатной температуре?

Часто бывает так, что находящиеся в холодильнике молоко или сливки пригодны к употреблению и через пару дней после окончания срока годности. А что насчет тех, которые не находятся в холоде?

Управляющая производством Релийа Кяро объясняет, что молочную продукцию оставляют на шесть дней в шкафу с комнатной температурой, который называется тепловым шкафом.

Она рассказывает, что иногда како-нибудь пакет взрывается уже на второй или третий день, но очень часто простоявшие при комнатной температуре шесть дней молочные продукты годны к употреблению, а в их вкусе нет изменений. Об этом говорят результаты исследования в лаборатории.

Также в лаоратории есть холодильник, где из каждой партии хранится один продукт до конца его срока годности. В таком случае при получении сообщения о проблемах есть возможность найти товра из определнной артии и оценить его квалитет.

Кяро признает, что случается и брак. В таких случаях Valio компенсирует потребителям стоимость продуктов, с которыми возникли проблемы в течение их срока годности. Для этого нужно связаться с фирмой.