17.05.2019, 09:21

Valio проводит эксперимент: годен ли к употреблению йогурт, простоявший шесть дней при комнатной температуре?

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rus.delfi.ee
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Valio uus kodujuustu liin Laevas
Külmakapis hoitakse näidiseid igast partiist realiseerimisaja lõpuni.Foto: Argo Ingver

На находящемся в Тартумаа заводе Valio производятся молочные продукты: питьевое молоко, йогурты и творожный крем. Для проверки качества продукции на заводе есть специальная лаборатория, а один из способов контроля качества — тепловой шкаф.

Часто бывает так, что находящиеся в холодильнике молоко или сливки пригодны к употреблению и через пару дней после окончания срока годности. А что насчет тех, которые не находятся в холоде?

Управляющая производством Релийа Кяро объясняет, что молочную продукцию оставляют на шесть дней в шкафу с комнатной температурой, который называется тепловым шкафом.

Она рассказывает, что иногда како-нибудь пакет взрывается уже на второй или третий день, но очень часто простоявшие при комнатной температуре шесть дней молочные продукты годны к употреблению, а в их вкусе нет изменений. Об этом говорят результаты исследования в лаборатории.

Также в лаоратории есть холодильник, где из каждой партии хранится один продукт до конца его срока годности. В таком случае при получении сообщения о проблемах есть возможность найти товра из определнной артии и оценить его квалитет.

Кяро признает, что случается и брак. В таких случаях Valio компенсирует потребителям стоимость продуктов, с которыми возникли проблемы в течение их срока годности. Для этого нужно связаться с фирмой.

Reliia Käro näitab soojakappi, kus hoitakse tooteid kuus päeva. Foto: Argo Ingver
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