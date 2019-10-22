Valio дополняет линейку продукции растительными продуктами

Первым из них на прилавки магазинов Эстонии поступит овсяный напиток Oddlygood Barista.

”И хотя Valio известна, прежде всего, как изготовитель молочных продуктов, у нас вместе с материнской фирмой в Финляндии насчитывается суммарно более ста лет опыта в сфере разработки разнообразных ингредиентов, производственных методов и новых продуктов. Новые тенденции в пищевой промышленности и поведении потребителей позволяют все эти широкие знания теперь применить в новой возникшей категории”, — сказала директор по маркетингу и разработке продукции Valio Криста Кальбин.

Вся серия растительных продуктов Valio Oddlygood является результатом систематической исследовательской работы и разработки продукции. В результате опроса, проведенного в разных странах, выяснилось, что приблизительно 90% потребителей растительных продуктов комбинирует их с разными молочными продуктами. В продуктах, приготовленных на растительной базе, потребители больше всего ценят богатый вкус и хорошую текстуру, на чем при разработке новой категории продуктов как раз и сконцентрировались технологи Valio.

Помимо вкуса команда по разработке исходила из желания вывести на рынок разнообразную по пищевой ценности серию продукции. Продукты Oddlygood содержат как витамин D2 растительного происхождения, так и добавленный йод и кальций. По сравнению со многими аналогичными продуктами в них содержится двойное количество белка.

Первым продуктом в Эстонии с октября появится на прилавках магазинов овсяный напиток Valio Oddlygood Barista, который изготавливается у северных соседей в Финляндии из местного овса. Овсяный напиток с мягким вкусом был разработан в сотрудничестве с экспертами по молоку для кофе.