В жару на станциях Circle K появился айс-кофе

”В наступившую жару люди больше употребляют прохладительных напитков, поэтому мы решили добавить в наш обычный ассортимент кофе летнюю альтернативу”, — сообщила торговый директор Circle K Eesti Диана Вейгель.

Начиная с этой недели клиенты Circle K могут заказать айс-кофе и коктейль-мороженое, которые будут приготовлены на месте вручную. При приготовлении ледяного кофе используется настоящий кофе холодного заваривания, в который, при желании, можно добавить сливки. ”Айс-кофе — не самый доступный на эстонском рынке напиток, но с учетом вкусовых предпочтений наших жителей он, несомненно, станет модным напитком этого лета”, — сказала Вейгель.

Новый коктейль-мороженое Circle K изготовляется из местного сливочного мороженого Premia и сливового сока. По словам Вейгель, коктейль-мороженое летом также является весьма востребованным товаром и предприятие решило предложить клиентам такой коктейль, который изготовляется на месте и вручную. ”Это лучшая альтернатива коктейлям, приготовляемым искусственным способом в машинах, а в результате клиент получает вкусный, свежий и натуральный сладкий напиток”, — добавила Вейгель.

К Янову дню на станциях Circle K появятся и приготовляемые на месте вручную смути из выращенных в Эстонии ягод. ”Ягоды нам поставляет известный хутор Маарьямаа, и поначалу мы планируем добавить в ассортимент клубничный смути и смути из смеси ягод”, — сообщила Вейгель.