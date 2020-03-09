В Закон о жидком топливе будут внесены многочисленные поправки

По словам председателя комиссии по экономике Свена Сестера, в промежутке между первым и вторым чтением комиссия по предложению инициаторов проекта и участников рынка внесла в законопроект многочисленные поправки.

”Одно из важных изменений — срок отчетности по обязанности добавлять 10 % биокомпонентов в ископаемое топливо, который по более ранним планам должен был составить полгода, был продлен до года. Благодаря этому потребители смогут получать топливо по более низкой цене, так как у поставщика больше возможностей исходить из стоимости топлива при принятии решений и выполнении своих обязанностей. Это, безусловно, положительно скажется на рынке”, — сказал Сестер.

Сестер также отметил, что после вступления закона в силу предпочтение будет отдаваться биотопливу, производство которого не конкурирует с производством продуктов питания. ”Иными словами, для производства биокомпонентов в качестве сырья не будут использоваться продукты питания. Предпочтение будет отдаваться отходам. Так мы сможем решить несколько вопросов одновременно”, — сказал Сестер.