В юбилейную неделю руководство Elisa будет работать в представительствах

”Ряд руководителей Elisa проведут целую неделю в эстонских представительствах компании, встречаясь с клиентами. Мы стремимся предлагать наилучшие услуги и обслуживание для оптимизации мобильной и дигитальной жизни клиентов. Поэтому встречаться с клиентами лицом к лицу крайне важно для нашего руководства, мы будем рассказывать об услугах Elisa и выслушивать отзывы”, — пояснил исполнительный директор Elisa Сами Сеппянен, который 30 мая будет работать в представительстве компании в торговом центре Rocca al Mare вместе с руководителем подразделения частных клиентов Андрусом Хийепуу. В течение целой недели руководителей Elisa можно будет встретить в различных представительствах по всей Эстонии. Например, уже утром 28 мая менеджер по розничным продажам Ану Эха появились в представительстве в торговом центре Rocca al Mare, а вторую половину дня 31 мая менеджер по связям с общественностью Марика Райски проведет в представительстве Elisa в Пайде, а маркетинговый менеджер Карин Канепи — в Хаапсалу.

Юбилейная неделя — это и ряд выгодных предложений для текущих и потенциальных клиентов Elisa. Домашнюю услугу Filmikombo (содержит телевизионный пакет интернета со скоростью скачивания 50 Мбит/с, телевидение в смарт-устройстве и интернете, повторный просмотр и четыре бесплатных фильма из видеопроката ежемесячно) теперь можно купить на целый год всего за 25 евро в месяц, а между всеми новыми и давними пользователями смарт-пакетов будет разыграно пять поездок в свободно выбранное каждым победителем место. К тому же предусмотрены скидки на смарт-пакеты и устройства. Со всеми предложениями можно ознакомиться на сайте Elisa.

В каких представительствах работают руководители Elisa?

28.05

Представительство в Järve Selver: менеджер по электронным каналам Харлес Томберг — 9:00-12:00

Представительство в торговом центре Rocca al Mare: менеджер по розничным продажам Ану Эха — 9:00-12:00

Представительство в торговом центре Viru: маркетинговый менеджер Карин Канепи — 13:00-16:00

29.05

Представительство в торговом центре Viru: менеджер по новым услугам Керту Крийск — 13:00-16:00

Представительство в торговом центре Ülemiste: руководитель подразделения бизнес-клиентов Маргус Вайно — 13:00-16:00

30.05

Представительство в Järve Selver: менеджер по телефонным продажам Юлле Либликас — 9:00-12:00

Представительство в торговом центре Rocca al Mare: менеджер по разработке программного обеспечения Виллу Теэару — 9:00-12:00

Представительство в торговом центре Rocca al Mare: исполнительный директор Elisa Сами Сеппянен и руководитель подразделения частных клиентов Андрус Хийепуу — 13:00-16:00

Представительство в торговом центре Kristiine: менеджер по обслуживанию Кристина Юдина — 13:00-16:00

31.05

Представительство в Доме торговли в Хаапсалу: маркетинговый менеджер Карин Канепи — 13:00-16:00

Представительство в Пайде: менеджер по связям с общественностью Марика Райски — 13:00-16:00