В юбилейную неделю руководство Elisa будет работать в представительствах

В конце этой недели, 31 мая, Elisa Eesti исполнится 25 лет. Руководство компании решило отметить эту знаменательную годовщину работой в представительствах по всей Эстонии, чтобы лично продемонстрировать посетителям услуги Elisa. К тому же в течение юбилейной недели Elisa сделает ряд выгодных предложений своим клиентам, говорится в пресс-релизе.
В эту рабочую неделю исполнится 25 лет с даты начала деятельности Elisa в Эстонии. Целую неделю Elisa будет радовать своих текущих и потенциальных клиентов деньрождественскими скидками, а в представительствах по всей Эстонии будут трудиться руководители Elisa, демонстрируя посетителям услуги компании.
”Ряд руководителей Elisa проведут целую неделю в эстонских представительствах компании, встречаясь с клиентами. Мы стремимся предлагать наилучшие услуги и обслуживание для оптимизации мобильной и дигитальной жизни клиентов. Поэтому встречаться с клиентами лицом к лицу крайне важно для нашего руководства, мы будем рассказывать об услугах Elisa и выслушивать отзывы”, — пояснил исполнительный директор Elisa Сами Сеппянен, который 30 мая будет работать в представительстве компании в торговом центре Rocca al Mare вместе с руководителем подразделения частных клиентов Андрусом Хийепуу. В течение целой недели руководителей Elisa можно будет встретить в различных представительствах по всей Эстонии. Например, уже утром 28 мая менеджер по розничным продажам Ану Эха появились в представительстве в торговом центре Rocca al Mare, а вторую половину дня 31 мая менеджер по связям с общественностью Марика Райски проведет в представительстве Elisa в Пайде, а маркетинговый менеджер Карин Канепи — в Хаапсалу.
Юбилейная неделя — это и ряд выгодных предложений для текущих и потенциальных клиентов Elisa. Домашнюю услугу Filmikombo (содержит телевизионный пакет интернета со скоростью скачивания 50 Мбит/с, телевидение в смарт-устройстве и интернете, повторный просмотр и четыре бесплатных фильма из видеопроката ежемесячно) теперь можно купить на целый год всего за 25 евро в месяц, а между всеми новыми и давними пользователями смарт-пакетов будет разыграно пять поездок в свободно выбранное каждым победителем место. К тому же предусмотрены скидки на смарт-пакеты и устройства. Со всеми предложениями можно ознакомиться на сайте Elisa.
В каких представительствах работают руководители Elisa?
28.05
Представительство в Järve Selver: менеджер по электронным каналам Харлес Томберг — 9:00-12:00
Представительство в торговом центре Rocca al Mare: менеджер по розничным продажам Ану Эха — 9:00-12:00
Представительство в торговом центре Viru: маркетинговый менеджер Карин Канепи — 13:00-16:00
29.05
Представительство в торговом центре Viru: менеджер по новым услугам Керту Крийск — 13:00-16:00
Представительство в торговом центре Ülemiste: руководитель подразделения бизнес-клиентов Маргус Вайно — 13:00-16:00