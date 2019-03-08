В январе жители Эстонии купили более 27 000 новых телефонов

Как сказал директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв, отчёт BRC показал, что за год средняя цена покупаемых телефонов увеличилась почти на 20 евро и достигла в январе 317 евро.

Уусъярв отметил также, что практически с каждым месяцем растёт объём продажи смартфонов с большим экраном. ”Если в прошлом году телефоны с экраном 5,4 дюйма и более составляли 56 процентов от всех проданных в Эстонии телефонов, то в январе нынешнего года доля таких телефонов увеличилась до 83 процентов”, — сказал Уусъярв.

”Кнопочные телефоны составляют 13 процентов от всех проданных в январе телефонов, при том, что всего год назад их доля по сравнению со смартфонами составляла 19 процентов, т. е. почти одну пятую всех проданных мобильных телефонов”, — прокомментировал Уусъярв статистику BRC.

В январе самыми покупаемыми мобильными телефонами в Tele2 были:

1. Samsung Galaxy A7

2. Samsung Galaxy J6+

3. Huawei P20 Lite

4. Nokia 105 Dual SIM

5. Huawei Y6

6. Nokia 230 DS

7. Samsung Galaxy A8

8. Apple iPhone 6s

9. Doro 1360

10. Nokia 3310 Dual SIM