В январе импорт в Эстонии сократился больше, чем экспорт

Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,14 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,16 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 20 млн евро, что за последние семь лет стало самым низким показателем.

Основными целевыми государствами экспорта товаров были Финляндия, Швеция и Латвия. Экспорт наиболее всего сократился в США (на 31 млн евро), Сингапур (на 16 млн евро) и Германию (на 14 млн евро). В США и Германию меньше вывозилось электрооборудования, в Сингапур — минеральной продукции. Более всего вырос экспорт в Нидерланды (на 40 млн евро) и Турцию (на 24 млн евро). В Нидерланды экспортировалась больше минеральной продукции, в Турцию — сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование, минеральная продукция, а также древесина и изделия из древесины. На снижение экспорта наиболее повлияло уменьшение вывоза электрооборудования (на 32 млн евро) и механических машин (на 17 млн евро). Более всего увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 28 млн евро).

Доля товаров эстонского происхождения составила 72% от общего объема экспорта товаров. Вывоз эстонских товаров уменьшился на 2%, а ре-экспорт остался на уровне прошлого года. Более всего сократился экспорт электрооборудования (коммуникационное оборудование), но увеличился вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (пшеницы).