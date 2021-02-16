В январе африканскую чуму свиней обнаружили у 15 кабанов

Среди зараженных африканской чумой свиней одно животное из Рапламаа дало положительный тест на вирус, а у остальных 14 нашли антитела. В Тартумаа было 5 таких особей, в Вильяндимаа — 4, а в Рапламаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Харьюмаа и Сааремаа — по одной.
Африканская чума свиней очень заразна и тяжело протекает у домашних и диких свиней. Болезнь характерна высокой температурой, кровотечением, воспалительными процессами внутренних органов и высокой смертностью (до 100% всех животных).
К счастью, для человека и других животных африканская чума свиней не опасна. Однако они могут распространять вирус дальше.
В Эстонии первый случай был диагностирован 8 сентября 2014 года, когда из испанской лаборатории пришло подтверждение вируса, у найденного в Валгамаа дикого кабана. В 2015-2016 году она серьезно повлияла на свиноводство в Эстонии Потом три года ее в стране не наблюдалось, пока в 2020 году не появились новые случаи заражения.
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