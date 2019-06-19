В Yandex.Taxi появилась возможность создать аккаунты для предприятий и семьи
В приложении Yandex.Taxi теперь можно создать ”Аккаунт для бизнеса” и семейный аккаунт. Первый позволит оплачивать поездки сотрудникам, второй — родным и близким.
В приложении Yandex.Taxi теперь можно создать ”Аккаунт для бизнеса” и семейный аккаунт. Первый позволит оплачивать поездки сотрудникам, второй — родным и близким.
В ”Аккаунт для бизнеса” можно пригласить до 20 человек и привязать к нему одну банковскую карту. Для этого нужно открыть одноименную вкладку в меню приложения, указать название компании, добавить сотрудников по номеру телефона или из списка контактов и выбрать карту. После этого у них в приложении появится новый, корпоративный способ оплаты. Данные карты доступны только человеку, который создал аккаунт.
”Уже не первый год мы предоставляем корпоративный сервис в ряде стран, более 25 тысяч организаций доверяют нам поездки своих сотрудников. Сейчас мы предлагаем новый продукт для компаний, который активируется прямо в приложении. Это будет удобным решением для индивидуальных предпринимателей и небольших компаний”, — говорит Евгений Синельников, директор b2b-направления Yandex.Taxi.
В семейный аккаунт можно пригласить до трёх человек. Чтобы создать его, нужно открыть соответствующую вкладку в меню и добавить родственников. Далее можно выбрать банковскую карту из привязанных к приложению или добавить новую. Близким останется только зайти в приложение и изменить способ оплаты на ”Семейный аккаунт”.
Если нужно удалить человека из любого из этих аккаунтов или поменять карту, это легко сделать в нужной вкладке.
Новые функции доступны в последней версии приложения Yandex.Taxi.
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