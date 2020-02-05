05.02.2020, 16:15

В ”Яндексе” произошел сбой. Яндекс.Такси не работает и в Таллинне

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Eestis on juba kolmelt ohvrilt Yandex.Taxi teenuse kaudu raha varastatud.
Eestis on juba kolmelt ohvrilt Yandex.Taxi teenuse kaudu raha varastatud.Foto: Priit Simson

5 февраля в ”Яндексе” произошел сбой, пользователи жалуются на неполадки в работе ”Почты”, ”Кинопоиска”, ”Музыки”, ”Такси”, ”Метрики” и других сервисов, пишет vc.ru. Сервис Яндекс.Такси не работает и в Таллинне — приложение выдает сообщение "Ошибка при загрузке данных".

Представитель ”Яндекса” подтвердил vc.ru наличие неполадок. По его словам, специалисты компании работают над их устранением. Причины сбоя в компании не раскрыли.

"При попытке вызвать такси приложение написало "возникла ошибка соединения", но дважды проигнорировало отказ от заказа", - пишет один из пользователей RusDelfi.

Сервис Яндекс.Такси работает в Таллинне с 1 мая 2018 года.

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