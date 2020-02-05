В ”Яндексе” произошел сбой. Яндекс.Такси не работает и в Таллинне

Представитель ”Яндекса” подтвердил vc.ru наличие неполадок. По его словам, специалисты компании работают над их устранением. Причины сбоя в компании не раскрыли.

"При попытке вызвать такси приложение написало "возникла ошибка соединения", но дважды проигнорировало отказ от заказа", - пишет один из пользователей RusDelfi.

Сервис Яндекс.Такси работает в Таллинне с 1 мая 2018 года.