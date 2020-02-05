В ”Яндексе” произошел сбой. Яндекс.Такси не работает и в Таллинне

5 февраля в ”Яндексе” произошел сбой, пользователи жалуются на неполадки в работе ”Почты”, ”Кинопоиска”, ”Музыки”, ”Такси”, ”Метрики” и других сервисов, пишет vc.ru. Сервис Яндекс.Такси не работает и в Таллинне — приложение выдает сообщение "Ошибка при загрузке данных".
Представитель ”Яндекса” подтвердил vc.ru наличие неполадок. По его словам, специалисты компании работают над их устранением. Причины сбоя в компании не раскрыли.
"При попытке вызвать такси приложение написало "возникла ошибка соединения", но дважды проигнорировало отказ от заказа", - пишет один из пользователей RusDelfi.
Сервис Яндекс.Такси работает в Таллинне с 1 мая 2018 года.
Трансгендеры рвутся на Олимпиаду в Токио. Нас ждет потрясение
Закроют ли полностью авиасообщение с Китаем
Молодая девушка умерла через пару дней после свадьбы
Стали известны новые правила провоза денег через границу