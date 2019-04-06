В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире

В докладе "Мировая статистика здравоохранения, 2019 год" отмечается, что между 2000 и 2016 годом ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих полов в целом выросла на 5,5 года — с 66,5 до 72 лет. С 2000 года в мире выросла также "средняя продолжительность здоровой жизни" — с 58,5 до 63,3 лет. При этом в странах с высокими доходами на душу населения ожидаемая продолжительность жизни в 2016 году составляла 80,8 года, а в государствах с низкими доходами — 62,7 года.

По оценкам ВОЗ, в 2019 году в мире родится около 141 млн детей: 73 млн мальчиков и 68 млн девочек. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у девочек, согласно докладу, составляет 74,2 года, а у мальчиков — 69,8 года. Мальчиков рождается на 5-10% больше, чем девочек, но ввиду более высокой смертности среди мужчин, к 50-54 годам численное соотношение между полами выравнивается, а в возрастной группе 60-64 лет женщин больше в пропорции 100 к 95.

Как поясняют эксперты, различия в продолжительности жизни могут быть объяснены биологическими факторами, в частности, "иммунными регуляторами, связанными с Х-хромосомой", в результате чего среди девочек ниже смертность в возрасте до пяти лет. Кроме того, более высокая смертность среди мужчин может быть обусловлена факторами риска, связанными с профессиональной деятельностью, в частности, с занятостью мужчин в сфере транспорта.