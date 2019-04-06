В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире

Мужчины чаще, чем женщины умирают от таких недугов, как ишемическая болезнь сердца, легочные заболевания, цирроз печени и инсульт, а также от травм на дорогах. Уровень самоубийств среди мужчин в 2016 году был в четыре раза выше, чем среди женщин. В то же время отмечен и такой фактор, как различия в отношении женщин и мужчин к собственному здоровью. Мужчины в целом реже обращаются за лечебной помощью: это характерно, в частности, для жителей государств, в которых зафиксирована эпидемия ВИЧ.
"Эта статистика говорит о том, что необходимо срочно уделить приоритетное внимание первичной помощи — эффективному лечению неинфекционных заболеваний и снижению факторов риска" — заявила помощник генерального директора ВОЗ по данным, аналитике и оценке результатов Самира Асма. Она обратила внимание на тот факт, что измерение кровяного давления все еще не применяется достаточно широко, а основной причиной преждевременной смерти остается курение табака.
Между тем экономист, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин отмечает, что Россия занимает 95-96-е место в мире по ожидаемой продолжительности жизни (чуть больше 72 лет). При этом расходы на здравоохранение в стране составляют 5,6% ВВП, тогда как в Японии, где продолжительность жизни составляет 83,7 года, этот показатель составляет 10,9% ВВП, в Швейцарии (83,4 года) — 12,1% ВВП, Австралии (82,8 года) — 9,4%, Испании (82,8 лет) — 9,2%, Италии (82,7 года) — 9,0%, Израиле (82,5 года) — 7,4% ВВП.
"Давайте сначала дотянем для всего народа хотя бы до 80 лет, а потом уже будем рассуждать о смысле и великом предназначении, об особенной судьбе российского государства, и о том, как оно должно напрягаться и уходить далеко вперед. Именно так побеждают другие государства. Все остальное берется из этого", — заявляет экономист.