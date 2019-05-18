В Восточном Хельсинки будут доставлять обеды на дронах

Компания Food Market Herkku, входящая в концерн S-Ryhmä, будет в качестве теста доставлять обеды на дронах. Испытательные полеты стартуют в начале июня в районе Вуосаари в Восточном Хельсинки, пишет Yle.

Food Market Herkku является продовольственным отделом Stockmann, который S-Ryhmä выкупила у сети универмагов в 2017 году. Клиенты смогут заказать себе обед в ”Стокманне”, расположенном в торговом центре Itis, и он будет доставлен за считанные минуты на дроне. За доставку будет отвечать транспортная компания Wing, которая договорилась о сотрудничестве с S-Ryhmä на время тестового этапа в шесть месяцев.

В марте сообщалось, что в этом году должно быть унифицировано европейское законодательство относительно квадрокоптеров. Это дало толчок для бизнеса к поиску новых форм применения дронов, и Wing, дочерняя компания Google, решила протестировать возможный потенциал сервиса по доставке товаров на дронах.