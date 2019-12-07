В воскресенье в Tаллинне пройдет крупнейшая в истории Эстонии ярмарка ученических фирм

Директор Junior Achievement Eesti Керсти Лоор рассказала, что на данный момент официально оформлено 300 ученических фирм, добавив, что в этом году среди молодых предпринимателей популярны принципы вторичного использования и экологичности, но также распространено производство аксессуаров и одежды. «Ученические ярмарки – отличное мероприятие для покупки новогодних подарков. Школьники действительно изобретательны и предлагают интересные товары и услуги. Есть и ремни на магнитной застежке, и таблетки для чистки зубов», – прокомментировала Лоор.

В субботу, 7 декабря, ярмарки ученических фирм одновременно пройдут в пярнуских торговых центрах Kaubamajakas и Pärnu Keskus, а также в торговом центре Viimsi Keskus. Там, среди прочего, можно будет найти порошки для приготовления смузи, многоразовые хлопковые диски, ремни на магнитной застежке и многое другое.