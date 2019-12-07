07.12.2019, 09:31

В воскресенье в Tаллинне пройдет крупнейшая в истории Эстонии ярмарка ученических фирм


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Parima õpilasfirma valimine 2016
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

На предстоящих выходных пройдут в общей сложности четыре ярмарки ученических фирм. В субботу состоятся две ярмарки в Пярну и одна – в Виймси. В воскресенье же более 100 ученических фирм примет торговый центр T1 Mall of Tallinn – это будет крупнейшая ярмарка ученических фирм в истории Эстонии.

Директор Junior Achievement Eesti Керсти Лоор рассказала, что на данный момент официально оформлено 300 ученических фирм, добавив, что в этом году среди молодых предпринимателей популярны принципы вторичного использования и экологичности, но также распространено производство аксессуаров и одежды. «Ученические ярмарки – отличное мероприятие для покупки новогодних подарков. Школьники действительно изобретательны и предлагают интересные товары и услуги. Есть и ремни на магнитной застежке, и таблетки для чистки зубов», – прокомментировала Лоор.

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В субботу, 7 декабря, ярмарки ученических фирм одновременно пройдут в пярнуских торговых центрах Kaubamajakas и Pärnu Keskus, а также в торговом центре Viimsi Keskus. Там, среди прочего, можно будет найти порошки для приготовления смузи, многоразовые хлопковые диски, ремни на магнитной застежке и многое другое.

В воскресенье, 8 декабря, ярмарка впервые пройдет в торгово-развлекательном центре T1 Mall of Tallinn – для участия в ней зарегистрировалось более сотни молодежных фирм, поэтому уже можно с уверенностью сказать, что ярмарок ученических фирм такого размаха мы еще не видели. Ассортимент товаров и услуг широк – начиная с таблеток для чистки зубов, динамо-машин для велосипеда, бамбуковых зубных щеток и заканчивая услугой выгула домашних животных. Будет представлена, например, ученическая фирма Skrunts, производящая тканевые резинки для волос, одним из членов которой является Келли Сильдару.

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