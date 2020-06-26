В Винни и Ильматсалу планируют производить ”зеленый” газ

Учрежденное эстонскими компаниями Infortar и Alexela совместное предприятие Eesti Biogaas, которое будет производить биометан из местного возобновляемого топлива, получило разрешение на деятельность от Департамента конкуренции. Предприятие планирует уже этим летом начать производство ”зеленого” газа из навоза и биоотходов в Винни и Ильматсалу. Общий размер инвестиции достигает 15 миллионов евро.
”Объем органических отходов растет все более высокими темпами, и с этим нужно что-то делать. Если органические отходы не обрабатывать, они выделяют метан непосредственно в атмосферу, а метан является парниковым газом в 25 раз более опасным, чем CO2. В то же время, с помощью технологии можно производить из биогаза совершенно чистый метан, служащий моторным топливом для транспорта”, — отметил председатель правления Infortar Айн Хансшмидт.
”Биометан, или ”зеленый” газ, будет производиться эстонским капиталом из местного сырья и потребляться в нашей стране — это от начала до конца эстонское топливо. Он чистый и экологичный, и обладает минусовым следом в экономике замкнутого цикла. ”Зеленый” газ можно будет приобрести на заправочных станциях по всей Эстонии. Помимо хорошо информированных автовладельцев, на него может перейти весь общественный транспорт: например, работающий на ”зеленом” газе автобус не только нейтрален с точки зрения CO2, но и компенсирует загрязняющее воздействие на окружающую среду одного дизельного автобуса”, — сказал Хансшмидт.
Председатель совета концерна Alexela Хейти Хяэль также отметил, что биометан является единственным устойчивым биотопливом в Эстонии: ”Я рад, что две местные компании обладают одинаковым видением оптимальной для Эстонии стратегии по достижению климатической нейтральности в транспортном секторе. Как уже упомянул Айн, превосходным примером эффективной экономики замкнутого цикла является тот факт, что мы производим биометан здесь, в Эстонии, создавая таким образом рабочие места и сохраняя окружающую среду”.
Биогаз или ”зеленый” газ в основном производится из биоразлагаемых отходов, то есть сточных вод, навоза, навозной жижи, пищевых отходов. Дальнейшая переработка и очистка биогаза позволяет получить биометан — ”зеленый” газ с топливной ценностью, аналогичной природному газу. Биометан — самое чистое не выделяющее сажи топливо, которое можно использовать на транспорте. Всего в Эстонии расположено 17 биогазовых станций.
Учрежденное компаниями Infortar и Alexela совместное предприятие Eesti Biogaas владеет долями в трех биогазовых станциях: в Винни в Ляэне-Вирумаа, а также в Ильматсалу в Тартумаа и в Ойсу в Ярвамаа.
В октябре прошлого года компания Infortar приобрела у Enefit Green и NEFCO доли биогазовых теплоэлектростанций в Винни и Ойсу. Биогазовые станции в Винни и Ойсу были построены в 2013 году, общий годовой объем производства электроэнергии на станциях составляет почти 18 ГВт-ч.
В прошлом году Alexela купила у US Invest предприятие Tartu Biogas OÜ вместе с биогазовой станцией в Ильматсалу, где в первое время будет продолжено производство из биогаза электрической и тепловой энергии. Общий годовой объем производства электроэнергии на станциях в Ильматсалу и Винни составляет примерно 16 ГВт-ч.
Infortar является инвестиционным предприятием с собственным капиталом в размере 461 миллион евро. В его сферы деятельности входят мореходство, энергетика, недвижимость, гостиничный бизнес, услуги такси и полиграфическая промышленность. Помимо 39% участия в AS Tallink Grupp, в инвестиционный портфель компании AS Infortar входит AS Eesti Gaas, около 70 000 м² различных спа и гостиничных объектов недвижимости в Таллинне и свыше 350 000 м² земельных участков в Таллинне и окрестностях.
Общий оборот входящих в концерн Alexela предприятий достигает 500 миллионов евро. Концерн обеспечивает работой более 1000 человек по всей Эстонии. Сферами деятельности Alexela являются энергетика, промышленность и недвижимость. В концерн Alexela входят Kiviõli Keemiatööstus, занимающееся металлом предприятие Kohimo, производящая прицепы Tiki Treiler компания Bestnet, заводы горячей оцинковки в Эстонии (в Палдиски) и Финляндии (в Раума). Кроме того, Alexela занимается развитием терминалов LNG в эстонском Палдиски и финском Хамина. Также в концерн входит специализирующаяся на развитии недвижимости компания OmaKoduMaja.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Сбыт наркотиков: новый поворот в деле о ДТП с Ефремовым
Выпадала розетка: Муж придумал, как закрепить ее без саморезов
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Что заявили в Кремле после смертельного ДТП с Ефремовым