В Винни и Ильматсалу планируют производить ”зеленый” газ

В октябре прошлого года компания Infortar приобрела у Enefit Green и NEFCO доли биогазовых теплоэлектростанций в Винни и Ойсу. Биогазовые станции в Винни и Ойсу были построены в 2013 году, общий годовой объем производства электроэнергии на станциях составляет почти 18 ГВт-ч.

В прошлом году Alexela купила у US Invest предприятие Tartu Biogas OÜ вместе с биогазовой станцией в ​​Ильматсалу, где в первое время будет продолжено производство из биогаза электрической и тепловой энергии. Общий годовой объем производства электроэнергии на станциях в Ильматсалу и Винни составляет примерно 16 ГВт-ч.

Infortar является инвестиционным предприятием с собственным капиталом в размере 461 миллион евро. В его сферы деятельности входят мореходство, энергетика, недвижимость, гостиничный бизнес, услуги такси и полиграфическая промышленность. Помимо 39% участия в AS Tallink Grupp, в инвестиционный портфель компании AS Infortar входит AS Eesti Gaas, около 70 000 м² различных спа и гостиничных объектов недвижимости в Таллинне и свыше 350 000 м² земельных участков в Таллинне и окрестностях.

Общий оборот входящих в концерн Alexela предприятий достигает 500 миллионов евро. Концерн обеспечивает работой более 1000 человек по всей Эстонии. Сферами деятельности Alexela являются энергетика, промышленность и недвижимость. В концерн Alexela входят Kiviõli Keemiatööstus, занимающееся металлом предприятие Kohimo, производящая прицепы Tiki Treiler компания Bestnet, заводы горячей оцинковки в Эстонии (в Палдиски) и Финляндии (в Раума). Кроме того, Alexela занимается развитием терминалов LNG в эстонском Палдиски и финском Хамина. Также в концерн входит специализирующаяся на развитии недвижимости компания OmaKoduMaja.