В Винни и Ильматсалу планируют производить ”зеленый” газ

”Объем органических отходов растет все более высокими темпами, и с этим нужно что-то делать. Если органические отходы не обрабатывать, они выделяют метан непосредственно в атмосферу, а метан является парниковым газом в 25 раз более опасным, чем CO2. В то же время, с помощью технологии можно производить из биогаза совершенно чистый метан, служащий моторным топливом для транспорта”, — отметил председатель правления Infortar Айн Хансшмидт.

”Биометан, или ”зеленый” газ, будет производиться эстонским капиталом из местного сырья и потребляться в нашей стране — это от начала до конца эстонское топливо. Он чистый и экологичный, и обладает минусовым следом в экономике замкнутого цикла. ”Зеленый” газ можно будет приобрести на заправочных станциях по всей Эстонии. Помимо хорошо информированных автовладельцев, на него может перейти весь общественный транспорт: например, работающий на ”зеленом” газе автобус не только нейтрален с точки зрения CO2, но и компенсирует загрязняющее воздействие на окружающую среду одного дизельного автобуса”, — сказал Хансшмидт.

Председатель совета концерна Alexela Хейти Хяэль также отметил, что биометан является единственным устойчивым биотопливом в Эстонии: ”Я рад, что две местные компании обладают одинаковым видением оптимальной для Эстонии стратегии по достижению климатической нейтральности в транспортном секторе. Как уже упомянул Айн, превосходным примером эффективной экономики замкнутого цикла является тот факт, что мы производим биометан здесь, в Эстонии, создавая таким образом рабочие места и сохраняя окружающую среду”.

Биогаз или ”зеленый” газ в основном производится из биоразлагаемых отходов, то есть сточных вод, навоза, навозной жижи, пищевых отходов. Дальнейшая переработка и очистка биогаза позволяет получить биометан — ”зеленый” газ с топливной ценностью, аналогичной природному газу. Биометан — самое чистое не выделяющее сажи топливо, которое можно использовать на транспорте. Всего в Эстонии расположено 17 биогазовых станций.

Учрежденное компаниями Infortar и Alexela совместное предприятие Eesti Biogaas владеет долями в трех биогазовых станциях: в Винни в Ляэне-Вирумаа, а также в Ильматсалу в Тартумаа и в Ойсу в Ярвамаа.