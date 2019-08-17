В Вильнюсе открыли гигантский магазин Maxima. Ждать ли появления "четырех иксов" в Эстонии?

По словам директора по маркетингу Maxima Яанне Лайк, стратегия концерна сейчас заключается в усилении имеющейся сети, прежде всего — обновлении имеющихся магазинов и предоставлении клиентам новых предложений ценности, в том числе путем внедрения новых технологий и улучшения покупательского опыта.

”Конечно, в случае появления новых и многообещающих возможностей, мы — как, вероятно, и все остальные сети — готовы взвесить и возможность расширения”, — отметила она. По словам Лайк, это требует очень тщательного анализа. Возможное решение о расширении в свою очередь зависит от результатов этого анализа, от того, создаст ли это ценность как для клиентов, так и для Maxima как торговца.

Лайк отметила, что Maxima расширяет свою сеть в течение последних 15 лет, исходя из того, чтобы магазины находились в максимально подходящих для клиентов местах и предлагали лучшие товары по выгодным ценам.

”Концепции наших магазинов также построены с учетом различных предпочтений наших клиентов: у нас 56 магазинов шаговой доступности формата X, 21 супермаркет формата XX и три гипермаркета XXX”, — перечислила она и добавила, что с весны этого года открыт и экспресс-магазин в Старом городе.

”На данный момент масштабных расширений мы не планируем, но если в будущем предпримем в этом направлении какие-либо значительные шаги, то, безусловно, оповестим об этом клиентов и общественность”, — пообещала представитель Maxima.