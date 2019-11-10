В Вильнюсе и Таллинне цены на бензин растут, а в Риге остаются неизменными

Дороже всего бензин на этой неделе стоил в Таллинне, затем следует Рига, а по самой маленькой цене бензин можно было приобрести в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо также была зарегистрирована в Таллинне, а самая низкая — в Вильнюсе.

Цены на бензин и дизельное топливо в Риге на этой неделе не изменились. В эту пятницу на автозаправочных станциях (АЗС) "Circle K" литр бензина 95-й марки стоил 1,274 евро, а литр дизельного топлива — 1,214 евро.

В свою очередь в Вильнюсе цена бензина 95-й марки на АЗС "Circle K" на этой неделе выросла на 2,4% — до 1,146 евро за литр. Однако цена на дизельное топливо упала на 0,4% — до 1,085 евро за литр.

В то же время цена бензина на АЗС "Circle K" в Таллинне выросла на 5,4% — до 1,395 евро за литр, а цена на дизельное топливо выросла на 6,3% — до 1,385 евро за литр.

Цена автогаза в Риге и Таллинне на этой неделе осталась стабильной. Цена литра автогаза в Таллинне в пятницу составила 0,629 евро, а в Риге — 0,565 евро. В Вильнюсе цена на автогаз выросла на 2% — до 0,519 евро за литр.