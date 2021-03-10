10.03.2021, 21:54
В Vikinglotto в среду случился выигрыш 126 808 евро
В ходе сегодняшнего розыгрыша Vikinglotto одному из эстонских игроков улыбнулась удача: по системе 5+1 он выиграл 126 808,90 евро.
В ходе сегодняшнего розыгрыша Vikinglotto одному из эстонских игроков улыбнулась удача: по системе 5+1 он выиграл 126 808,90 евро.
Билет был куплен через интернет в минувший четверг.
Дополнительный выигрыш в 10 000 евро выпал также на билет, купленный по интернету.
Две недели назад крупный выигрыш в Vikinglotto был зафиксирован и две недели назад: по системе 6+0 выигрыш 452 611 евро достался молодому мужчине, купившему билет по интернету.
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