В весеннем раунде Prototron распределено 70 000 евро

По словам исполнительного директора Prototron Яны Будковской, ключевым словом для получивших финансирование идей стала инновативность. ”Именно с той точки зрения, что часто люди настолько привыкли к имеющимся решениям, будто бы находясь в зоне комфорта, что не могут и желать лучшего. Однако часто можно сделать лучше, быстрее или эффективнее, и если мы об этом не задумаемся, то обязательно придём к этому, когда сами непосредственно столкнёмся или возникнет какая-то необходимость”, — пояснила она и добавила, что при поддержке Prototron команды начнут разрабатывать решения, которые изменят многие нынешние модели работы.

Получатели финансирования Prototron 2020:

- Команда 10Lines получила 25 000 евро и займётся разработкой робота, который может наносить на дорожное покрытие и маркировку, и дорожную разметку одновременно. Сейчас этот процесс требует больших человеческих и временных ресурсов, а робот может провести его с лёгкостью.

- Команда Abbuco с финансированием в размере 10 000 евро будет разрабатывать аналитическое решение для парков солнечных батарей, которое сведёт воедино и проанализирует информацию о парках, сооружённых разными производителями, чтобы извлечь из неё максимальную пользу.

- LifePatch — тревожная кнопка нового поколения, основанная на технологии NB-IoT (narrow band internet of things) и посылающая SOS-сигнал в облако. Она помогает значительно быстрее и эффективнее разыскивать терпящих бедствие на море, поскольку позиционирование сигнала с помощью облачной системы будет намного точнее, чем сейчас. Команда получила финансирование в размере 10 000 евро.

- 20 000 евро получила команда Magnalysis, разрабатывающая решение, которое позволит сделать магнитно-резонансные исследования (МРТ) дешевле и удобнее в использовании. Решение поможет перенести информацию об МРТ-исследованиях в облачную технологию, чтобы врачи имели к ней доступ отовсюду, а искусственный интеллект мог анализировать результаты обследований и помогать с предварительной диагностикой. В итоге решение значительно облегчит работу врачей.