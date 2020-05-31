31.05.2020, 19:40

В весеннем раунде Prototron распределено 70 000 евро


EST
В весеннем раунде Prototron распределено 70 000 евро
Pressifoto

Первый в этом году раунд первого эстонского фонда умных идей Prototron завершён. Всего между пятью командами распределено 70 000 евро. Достойными финансирования стали различные идеи: от тревожной кнопки нового поколения до робота-разметчика и аналитического решения для парков солнечных батарей.

По словам исполнительного директора Prototron Яны Будковской, ключевым словом для получивших финансирование идей стала инновативность. ”Именно с той точки зрения, что часто люди настолько привыкли к имеющимся решениям, будто бы находясь в зоне комфорта, что не могут и желать лучшего. Однако часто можно сделать лучше, быстрее или эффективнее, и если мы об этом не задумаемся, то обязательно придём к этому, когда сами непосредственно столкнёмся или возникнет какая-то необходимость”, — пояснила она и добавила, что при поддержке Prototron команды начнут разрабатывать решения, которые изменят многие нынешние модели работы.

Получатели финансирования Prototron 2020:

- Команда 10Lines получила 25 000 евро и займётся разработкой робота, который может наносить на дорожное покрытие и маркировку, и дорожную разметку одновременно. Сейчас этот процесс требует больших человеческих и временных ресурсов, а робот может провести его с лёгкостью.

- Команда Abbuco с финансированием в размере 10 000 евро будет разрабатывать аналитическое решение для парков солнечных батарей, которое сведёт воедино и проанализирует информацию о парках, сооружённых разными производителями, чтобы извлечь из неё максимальную пользу.

- LifePatch — тревожная кнопка нового поколения, основанная на технологии NB-IoT (narrow band internet of things) и посылающая SOS-сигнал в облако. Она помогает значительно быстрее и эффективнее разыскивать терпящих бедствие на море, поскольку позиционирование сигнала с помощью облачной системы будет намного точнее, чем сейчас. Команда получила финансирование в размере 10 000 евро.

- 20 000 евро получила команда Magnalysis, разрабатывающая решение, которое позволит сделать магнитно-резонансные исследования (МРТ) дешевле и удобнее в использовании. Решение поможет перенести информацию об МРТ-исследованиях в облачную технологию, чтобы врачи имели к ней доступ отовсюду, а искусственный интеллект мог анализировать результаты обследований и помогать с предварительной диагностикой. В итоге решение значительно облегчит работу врачей.

- Команда Milo Appliances получила 5 000 евро на разработку т.н. умной кухонной поверхности с магнитным мотором. Вместо того, чтобы держать на кухне множество отдельных устройств, таких, как блендер, кухонный комбайн, миксер и т.д., можно пользоваться умным рабочим столом и совместимыми с ним ёмкостями.

Среди кампаний, проведённых на краудфандинговой платформе Fundwise, самой успешной стала кампания команды AG Vibez, разрабатывающей аудиохореографическую одежду, которая, например, поможет людям с нарушением слуха почувствовать музыку через производимые звуком колебания. За время кампании команда собрала 905 евро, всего 29 команд собрали 7 423 евро.

Prototron — это созданный Swedbank, TalTech, Таллиннским научным парком Tehnopol и Тартуским университетом фонд, который помогает создавать прототипы технологических идей, чтобы идеи и продукты, способные изменить мир, быстрее выходили на рынок. На сегодняшний день Prototron профинансировал 79 умных идей на общую сумму около 965 000 евро, а команды привлекли более 28 миллионов евро последующих инвестиций. В 2020 году Prototron распространил деятельность на Латвию.

Помимо учредителей менторские и опорные услуги командам предлагают город Таллинн, BuildIt Latvia, Samsung, Hedman Lift, Fundwise, Veebimajutus.ee, LMT, Amazon Web Services и BASIS ID.

Срок подачи заявок на осенний раунд — 15 ноября 2020 года. Заявки можно подать на сайте www.prototron.ee

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