В Великобритании намерены к 2035 году запретить продажу бензиновых, дизельных и гибридных машин

"Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные [автомобили в список запрещенных]", — отмечается в сообщении Даунинг-стрит.

Ранее британские власти собирались ввести этот запрет на пять лет позже, к 2040 году, а о гибридных автомобилях речи не велось.

При помощи подобных мер Лондон намерен воплотить в жизнь один из самых жестких законов по защите экологии в мире, сведя к 2050 году выбросы парниковых газов к нулю. Соответствующая законодательная инициатива была внесена в национальный парламент еще в июне прошлого года.

Приоритеты перед COP-26

Во вторник Джонсон должен объявить в Лондоне о приоритетах своего правительства на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в Глазго в ноябре.

"Организация COP-26 — это важная возможность для Великобритании и стран всего мира активизировать борьбу с изменением климата", — заявит Джонсон и призовет другие государства последовать примеру королевства, обнулив показатели выброса парниковых газов к середине столетия.